史上最多！喬科維奇53度闖大滿貫4強　對弗里茨11戰全勝

記者游郁香／綜合報導

38歲的塞爾維亞傳奇喬科維奇（Novak Djokovic）再度締造歷史，他今（3）日在美網8強賽以6比3、7比5、3比6、6比4擊退美國第4種子弗里茨（Taylor Fritz），生涯第53度打進大滿貫4強，創下「公開賽年代」（Open Era）最多紀錄，同時把對弗里茨的交手戰績改寫成驚人的11勝0敗。

喬科維奇本場比賽救下前10個破發點，雖然第3盤被弗里茨扳回一城，但他展現老將韌性，最終以4盤勝出，賽後當場興奮熱舞。喬帥在第2盤關鍵時刻連續回破後，也向亞瑟阿許球場觀眾獻飛吻慶祝，在場上激情四射。4強戰他將對決西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），這場世代對決被視為本屆美網的重量級戲碼。

▲▼美網8強賽，喬科維奇、弗里茨。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇4盤力退弗里茨，生涯第53度打進大滿貫4強，創下公開賽年代最多紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

雙方過往交手紀錄，喬帥以5勝3敗領先小蠻牛。他曾在去年巴黎奧運金牌戰擊敗艾卡拉茲，但在兩屆溫網決賽吞下敗仗。這次他瞄準生涯第25座大滿貫金盃，持續追逐「史上最偉大」的里程碑。

喬帥近年飽受傷病困擾，今年澳網因腿筋撕裂退賽、去年法網因半月板撕裂動刀、溫網又帶傷止步4強。本屆美網他頂著嚴重腳趾水泡仍一路過關，並成為繼1991年康納斯（Jimmy Connors）後，美網最年長的4強球員。

喬帥不僅完成第53度前進大滿貫4強的壯舉，還將對弗里茨的交手戰績推進到11勝0敗，徹底展現「天敵本色」，即便弗里茨今日特地將髮帶「反戴」，仍沒能打破無法戰勝喬帥的魔咒。儘管年紀漸長，喬帥仍是大滿貫賽場上最難纏的存在。

▲▼美網8強賽，喬科維奇、弗里茨。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬帥對弗里茨保持11勝0敗全勝紀錄，徹底展現「剋星」本色。（圖／達志影像／美聯社）

