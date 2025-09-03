大谷翔平炸裂生涯最速轟　羅伯斯驚嘆：一般選手只能打成安打

▲大谷翔平炸裂120英里生涯最速轟。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

大谷翔平今（3）日在客場出戰匹茲堡海盜，第2打席敲出本季第46轟，這發陽春砲有120英里的驚人擊球初速，創下大谷生涯最快紀錄，也讓道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）驚呼「一般選手只能打成安打，但他卻是全壘打」。

大谷本場在3局上的第2打席，面對海盜第2任投手錢德勒（Bubba Chandler），果斷咬中內角速球，將球掃向右外野，響起巨大打擊聲響，球以120英里的擊球初速直衝看台，一併中斷個人連6戰無開轟紀錄。

Shohei Ohtani rockets a home run out at 120 MPH pic.twitter.com/EFxw2IPbUE — MLB (@MLB) September 2, 2025

這發全壘打不僅是他本季第46轟，更是他自加盟道奇以來的第100轟。根據美國媒體統計，大谷是史上第4位能在轉隊後前2年內於新東家完成百轟的球員，與貝比魯斯（Babe Ruth）等傳奇比肩。

大谷本場4打數3安打，包括這支全壘打與2支二壘安打，是他近21場比賽以來首次單場三安，狀態逐漸回溫。羅伯斯賽後大讚，「他的擊球真的很銳利，最後打席還擊出中外野方向的二壘安打，前1打席則是拉到左中外野，整體揮棒非常扎實。」

談及那發火球級全壘打，羅伯斯更難掩驚訝地說，「那聲音真的太大了，擊球當下還沒意識到有那麼快，但球馬上就飛進觀眾席了，那種擊球，如果是一般人，可能只是安打，但他卻能變成全壘打。」

羅伯斯也透露，大谷本季在對應高球速方面特別下功夫，「他經常使用專門的訓練機器來調整揮棒節奏，現在的揮棒也變得更緊湊，更能對應98英里以上的速球。」

他補充道，「8月對他來說是很棒的月份，9月也有了好的開始，正如我之前說的，我相信9月會是他今年最好的月份。」