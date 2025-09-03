運動雲

22歲「小蠻牛」1盤未失闖美網4強　複製納達爾17年前神蹟

記者游郁香／綜合報導

西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今（3）日在美網男單8強賽，以6比4、6比2、6比4直落3盤擊敗捷克好手萊赫卡（Jiri Lehecka），強勢挺進4強。他賽後自信表示，自己打出了一場「近乎完美」的比賽，他也成為2008年的納達爾（Rafa Nadal）後，史上最年輕「一盤未失闖進大滿貫4強」的球員。

年僅22歲的艾卡拉茲，本屆賽事至今仍未丟過一盤，繼續向生涯第6座大滿貫金盃邁進。這讓人再度聯想到西班牙傳奇納達爾，納達爾曾在2008年法網寫下此壯舉，如今艾卡拉茲在2025年美網完成複製。

▲▼西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲1盤未失挺進美網男單4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲1盤未失挺進美網男單4強。（圖／達志影像／美聯社，下同）
 

「我打出了一場真的——或說幾乎完美的比賽。」艾卡拉茲表示，自5月義大利公開賽以來，他在最近36場比賽豪取35勝，「接下來就只差最後兩步，讓我們拭目以待，我現在感覺非常好，也很渴望完成目標。」

對手萊赫卡賽後則心服口服，「今天我遇到的是大滿貫模式的艾卡拉茲。他證明自己就是奪冠熱門之一，大家早已知道，而他今天再次展現了。」

▲艾卡拉茲直落3輕取捷克名將　強勢闖進美網4強。（圖／達志影像／美聯社）

艾卡拉茲若能再下一城，將重返世界第一，取代目前排名第一的辛納（Jannik Sinner）。他笑說自己努力不去想，「如果太在意世界第一，反而會給自己增加壓力，那不是我想要的。」

「小蠻牛」這一戰依舊用「揮高爾夫球桿」的動作慶祝勝利。他透露接下來休息日仍會去打高爾夫，甚至將與西班牙高球名將賈西亞（Sergio Garcia）切磋，「他至少要讓我10到15桿才行，因為我真的沒那麼厲害，Sergio，拜託啦！」

