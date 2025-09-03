運動雲

>

佐佐木朗希3A復健登板　羅伯斯保守回應歸隊時程

▲▼道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊投手佐佐木朗希2日在3A第四場復健登板。當天，總教練羅伯斯（Dave Roberts）被問到佐佐木在這場小聯盟登板後是否有機會重返大聯盟輪值，他僅回應：「現有的先發投手群表現都不錯。這場登板之後會怎麼安排，我也不確定。

這場復健登板的目標設定為5局75球，羅伯斯強調：「這場比賽結束後，我們會再討論他的去向。」最重要的是，他要能順利完成這次投球，不要再受傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯斯在8月31日才向佐佐木下達挑戰，要求他「在3A投出壓倒性的內容」。然而，至今三場小聯盟登板，他的防禦率高達7.00，僅投出6次三振。雖然第三場比賽曾測到最快98.7英里，但並非能穩定維持在97～98英里水準。

羅伯斯態度保守，原因不只是佐佐木的狀態。目前道奇先發輪值六人整齊，且整體狀態良好，幾乎沒有「空位」可供安排。唯一較具彈性變動是年輕投手席漢（Emmet Sheehan），他在8月拿下三連勝，上一場還投出7局無失分的好表現。

外媒認為，就算要讓佐佐木登上大聯盟，也僅可能出現在因大谷翔平的身體負荷調整而出現的輪值空檔。 也因此，羅伯斯才會再度強調「必須在小聯盟投出壓倒性內容」。若佐佐木無法拿出說服人的表現，本季重返大聯盟恐怕仍會面臨嚴峻考驗。

關鍵字： 道奇隊佐佐木朗希復健登板輪值棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

兄弟5投手聯手封鎖！悍將苦吞8連敗

兄弟5投手聯手封鎖！悍將苦吞8連敗

U18韓國隊險勝明星隊火力不容小覷　朴錫珉之子單局失4分曝隱憂

U18韓國隊險勝明星隊火力不容小覷　朴錫珉之子單局失4分曝隱憂

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

國聯MVP根本無需爭論　美記者點出數據證明大谷翔平壓倒性優勢

領航猿「棄選」只為交易葉惟捷？　陳信安親上火線釋疑

領航猿「棄選」只為交易葉惟捷？　陳信安親上火線釋疑

神射湯普森揭勇士王朝內幕：與柯瑞、格林多次爭吵說重話

神射湯普森揭勇士王朝內幕：與柯瑞、格林多次爭吵說重話

【煮得很好下次別煮了】小嬰兒品嘗媽咪黑暗料理　眉頭深鎖表情超失禮

熱門新聞

世界拳擊聯盟證實：台灣選手林郁婷將缺席世錦賽

大谷翔平炸第46轟改寫2紀錄！超平射子彈砲4秒內入席「快到看不清楚」

獨家／PLG神秘新軍洋基重磅補強　前選秀狀元阿拉薩將加盟

林維恩再傳捷報！剛升高A不久火速躍上2A

PLG選秀會僅花20分鐘、4人入選　UBA本土「全軍覆沒」成警訊　

兄弟5投手聯手封鎖！悍將苦吞8連敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1世界拳擊聯盟證實：林郁婷將缺席世錦賽

2大谷翔平第46轟「快到看不清楚」

3獨／PLG洋基簽猛將　前狀元阿拉薩加盟

4剛升高A不久又傳捷報　林維恩火速躍上2A

5PLG選秀20分鐘　UBA本土全落選警訊　

最新新聞

1大谷46轟嚇壞觀眾　女大生幸運接到了

2大谷翔平第46轟「快到看不清楚」

3大谷翔平MVP討論「免議」 外媒分析

4道奇投手群太穩　朗希回歸時機未定

5剛升高A不久又傳捷報　林維恩火速躍上2A

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

李多慧挑戰喪屍舞太僵硬　轉頭求救林襄：救我QQ

【珠珠神之抖好猛♥】露香肩辣翻！李珠珢LG雙子首次SOLO表演

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

【車底救人】女騎士遭水泥車猛撞！拖行100m亡 駕駛癱坐崩潰抱頭

【偶不想聽】貓貓愛插嘴被媽抓來碎唸　下秒竟轉頭面壁XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366