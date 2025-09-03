佐佐木朗希3A復健登板　羅伯斯保守回應歸隊時程

▲道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊投手佐佐木朗希2日在3A第四場復健登板。當天，總教練羅伯斯（Dave Roberts）被問到佐佐木在這場小聯盟登板後是否有機會重返大聯盟輪值，他僅回應：「現有的先發投手群表現都不錯。這場登板之後會怎麼安排，我也不確定。

這場復健登板的目標設定為5局75球，羅伯斯強調：「這場比賽結束後，我們會再討論他的去向。」最重要的是，他要能順利完成這次投球，不要再受傷。

羅伯斯在8月31日才向佐佐木下達挑戰，要求他「在3A投出壓倒性的內容」。然而，至今三場小聯盟登板，他的防禦率高達7.00，僅投出6次三振。雖然第三場比賽曾測到最快98.7英里，但並非能穩定維持在97～98英里水準。

羅伯斯態度保守，原因不只是佐佐木的狀態。目前道奇先發輪值六人整齊，且整體狀態良好，幾乎沒有「空位」可供安排。唯一較具彈性變動是年輕投手席漢（Emmet Sheehan），他在8月拿下三連勝，上一場還投出7局無失分的好表現。

外媒認為，就算要讓佐佐木登上大聯盟，也僅可能出現在因大谷翔平的身體負荷調整而出現的輪值空檔。 也因此，羅伯斯才會再度強調「必須在小聯盟投出壓倒性內容」。若佐佐木無法拿出說服人的表現，本季重返大聯盟恐怕仍會面臨嚴峻考驗。