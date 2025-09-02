曾聖安飛撲超美技　郭天信振臂大讚：他天花板還很高

記者楊舒帆／台北報導

味全龍2日作客桃猿大巨蛋主場，以5比2獲勝。曾聖安在7局下飛撲美技化解危機，郭天信當場振臂歡呼，賽後也大讚學弟守備出色。

談到曾聖安菜鳥球季的成長，總教練葉君璋表示：「不管是打擊還是守備，尤其傳球進步很多。希望他能藉由這些高張力的比賽持續成長，不要侷限自己，他有這樣的能力，可以讓自己成為更頂尖的選手。」

▲味全龍外野三將。（圖／味全龍提供）

郭天信從中外野視角見證曾聖安7局下二、三壘有跑者時上演的飛撲美技，他說：「很棒啊！有看到我振臂嗎？真的很開心他有這樣的表現，希望能繼續維持。最簡單的就是把守備和打擊分開來看，因為打擊有時候無法控制，但守備是能控制的。」他也稱讚學弟的天花板還很高，平時彼此會互相討論、鼓勵，最重要的是學習如何解讀比賽，「其實他滿活潑的，一開始不熟有點距離，現在就不會了。」

郭天信8月24日也曾在大巨蛋上演飛撲美技，若比較兩次，他自信地笑說：「差很多！那次距離比較長。」他補充，「偶爾遇到能展現自己的機會，就要好好把握。」不過他也坦言，自己在大巨蛋兩度發生失誤仍牢記在心，「都是因為急著傳球才會失誤，不應該發生。」

此役郭天信單場猛打賞，貢獻1打點、3得分，獲選MVP，近3戰場場有安打。他談到8月初的小低潮，認為只是運氣不好，「打出去的球常常正好進手套。」他也笑言：「最近有幫忙老婆洗奶瓶、幫寶寶洗澡，算是做好事吧？」至於打線位置，他認為影響不大，「就是把自己的任務完成。」

洋投艾璞樂近況不佳，本戰前兩局就投出4次四死球，所幸從第3局開始回穩，之後僅被敲1支安打。葉總透露：「這場比賽一開始投得太小心翼翼，第3局之後才更放開去投，能投到自己的位置，把失分降到最低。」他也補充：「明天會把他移出比賽名單，改登錄新洋投鎛銳。」