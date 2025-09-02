運動雲

強心臟！索托炸滿貫再補三壘安　史上首人達成罕見「雙逆轉」紀錄

▲▼大都會索托。（圖／達志影像／美聯社）

▲索托單場「雙逆轉」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐約大都會強打索托（Juan Soto）今Q（2）日對陣底特律老虎打出歷史級表現，不僅率隊以10比8逆襲勝出，更單場締造逆轉轟、逆轉三壘安打，達成現代棒球史從未有過的罕見紀錄。

此役索托於4局上敲出滿貫砲將比分反超，並在比賽後段擊出帶有2分打點的逆轉三壘安打。根據數據網站《Opta Stats》指出，他是現代大聯盟史上首位在同場比賽中達成「逆轉滿貫砲」與「逆轉多分打點三壘安打」的球員。

索托此役共貢獻6分打點，是大都會急需的救世主。球隊在此戰前剛遭遇邁阿密馬林魚系列賽輸球，並在國聯東區落後費城費城人多達6場勝差，索托的爆發讓球隊止頹，也重新點燃追趕希望。

本季至今，索托累計已敲出36轟、90分打點，打擊三圍為.257/.397/.518，累計出賽136場，儘管開季表現稍冷，但近期已逐漸加溫，整體仍是球隊不可或缺的角色。

對老虎而言，這場失利無異於一記重擊，先發投手莫頓（Charlie Morton）再度失守，中繼也無法止血。儘管老虎仍是美聯唯一勝場突破80場的球隊，但投打細節仍有不少需修正之處，尤其季後賽臨近，更顯隱憂。

