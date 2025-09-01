運動雲

>

意志力最讓人佩服！曾豪駒盛讚林智勝：從業餘就是SUPER STAR

▲▼曾豪駒。（圖／記者楊舒帆攝）

▲曾豪駒。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

林智勝引退賽將於本周末登場。與他在2003年同屆選秀會一同加盟桃猿、並肩作戰9年的曾豪駒，回憶起這位老戰友，印象最深刻的就是林智勝在車禍等低潮時，依舊展現不被擊倒的意志力。

亞職砲轟林昌勇、杜哈亞運擊出再見安打奪金牌，細數這些國際賽經典時刻，曾豪駒表示：「他在場上留下很多回憶，整個生涯非常輝煌，這些都是很有代表性的作品。」除此之外，生活方面也曾一同當隊友，在高雄放假時常相約烤肉、閒聊話家常，留下許多美好回憶。

林智勝自大學、業餘時期就已是明星球員，曾豪駒說：「一開始他就是SUPER STAR。在左訓那段日子，他就是主力。看到他的打擊和守備，就覺得未來一定會成為頂尖球員。」

職業生涯中，林智勝也曾遭遇受傷等挫折，但總能重新站起來。曾豪駒認為：「這都是成長的養分。人生就是不斷磨練自己，從挫敗中得到收穫。他在情緒上的反應，或是車禍那段期間，雖然一度無法在球場上，但靠著意志力和自律，重新回到比賽，這是很令人佩服的事。能不讓自己長時間消沈，迅速振作重返球場，需要極大的心力。」

談到林智勝即將退休，曾豪駒坦言：「這是身為球員必經的過程，但這不是結束，而是另一個開端。這一路走來很辛苦，但他也實現了許多目標。期待他未來的道路能順暢，專心去做自己喜歡的事情。」

