湯普森挺AD是世代最佳大前鋒　大讚厄文：生涯最難防對手

獨行俠在今年2月送走「金童」唐西奇（Luka Doncic），換來明星長人戴維斯（Anthony Davis），震撼全聯盟。雖然不少達拉斯球迷仍感嘆失去招牌球星，但上季入隊的湯普森（Klay Thompson）不僅看好AD能改變球隊，更直言，「當他保持健康時，他可能是我這一世代最好的大前鋒！」

湯普森日前作客節目《Showtime With Cooper》時盛讚戴維斯「攻守一體」的全面身手，「他能運球、能阻攻，還有漂亮的跳投，幾乎沒有幾個大個子能像他這樣。」他甚至豪氣喊話，獨行俠目前的前場深度是全NBA最強，「我們有華盛頓（PJ Washington）、天才新秀弗拉格（Cooper Flagg）、加福德（Daniel Gafford）、里夫利二世（Dereck Lively II），再加上AD。」

除了給戴維斯最高評價，湯普森也不吝誇讚後場搭檔厄文（Kyrie Irving）。兩人同為2011年進入NBA，過去在勇士與騎士的總冠軍賽中曾3度短兵相接，如今成為隊友。K湯感性表示，「能和他一起打球真的很棒，我們能回顧那些對決，還能在生涯最後一段路一起增添新篇章。」

湯普森更直白地說，「厄文是我生涯防守過最難纏的對手，他跟詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、Kobe一樣，幾乎沒有弱點。」

至於球迷最關心的復健進度，厄文自今年初動刀修復前十字韌帶後，目前已進入術後第5個月。他近日被拍到在紐約NBPA訓練館練投，恢復情況樂觀，他也在直播中透露，「一切都在漸進進步，我恢復得很好。」

