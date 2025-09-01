唐西奇大三元歐錦賽史上第4人　打破2紀錄率斯洛維尼亞開胡

▲唐西奇在歐錦賽第3戰砍下大三元。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Dončić）在歐洲籃球錦標賽第3戰對陣比利時的比賽中，單場砍下26分、10籃板、11助攻，率隊以86比69擊退對手，保住在D組晉級的機會，他也成為歐錦賽史上第4位達成大三元的球員。

唐西奇此役成為繼1995年庫科奇（Toni Kukoč）、2017年曼達切（Rares Mandache）、2022年波尼特卡（Mateusz Ponitka）後，第4位在歐錦賽繳出大三元成績的球員。

值得一提的是，1993年克羅埃西亞傳奇長人弗蘭科維奇（Stojko Vranković）曾以「火鍋」達成大三元，但當時阻攻還未被列入正式數據，因此在官方紀錄中未出現他的名字。

這場比賽，唐西奇出賽30分鐘，雖然手感不佳，全場23投僅中9，三分線外11投僅2中，但仍繳出全面的貢獻。根據統計，他個人得分與助攻所創造的得分共計51分，佔全隊86分中的近6成。

小組賽至今進行至第3戰，唐西奇場均繳出33分、7.3籃板、9.7助攻，為目前全賽會得分與助攻雙料榜首，籃板則排第13名。他在月初熱身賽對拉脫維亞一度傳出傷勢疑慮，但目前已無大礙，用實戰證明身體狀態良好。

除了大三元紀錄外，唐西奇也達成多項里程碑，他成為繼2007年法國球星帕克（Tony Parker）後，最年輕達成400分的球員（26歲184天）。同時，他僅用19場達成「400分、100籃板、100助攻」，是21世紀以來歐錦賽最快完成此紀錄的球員。

斯洛維尼亞本屆歐錦賽開局不順，前2戰接連敗給波蘭與法國，目前靠著這場勝利暫居D組第3。依照賽制，每組有6隊，將取前4名晉級淘汰賽，後續仍有2場關鍵小組賽，分別為9月2日對冰島，9月4日對以色列，唐西奇的狀態將是斯洛維尼亞能否晉級並挑戰冠軍的關鍵變數。