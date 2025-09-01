運動雲

>

唐西奇大三元歐錦賽史上第4人　打破2紀錄率斯洛維尼亞開胡

▲▼斯洛維尼亞唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇在歐錦賽第3戰砍下大三元。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Dončić）在歐洲籃球錦標賽第3戰對陣比利時的比賽中，單場砍下26分、10籃板、11助攻，率隊以86比69擊退對手，保住在D組晉級的機會，他也成為歐錦賽史上第4位達成大三元的球員。

唐西奇此役成為繼1995年庫科奇（Toni Kukoč）、2017年曼達切（Rares Mandache）、2022年波尼特卡（Mateusz Ponitka）後，第4位在歐錦賽繳出大三元成績的球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得一提的是，1993年克羅埃西亞傳奇長人弗蘭科維奇（Stojko Vranković）曾以「火鍋」達成大三元，但當時阻攻還未被列入正式數據，因此在官方紀錄中未出現他的名字。

這場比賽，唐西奇出賽30分鐘，雖然手感不佳，全場23投僅中9，三分線外11投僅2中，但仍繳出全面的貢獻。根據統計，他個人得分與助攻所創造的得分共計51分，佔全隊86分中的近6成。

小組賽至今進行至第3戰，唐西奇場均繳出33分、7.3籃板、9.7助攻，為目前全賽會得分與助攻雙料榜首，籃板則排第13名。他在月初熱身賽對拉脫維亞一度傳出傷勢疑慮，但目前已無大礙，用實戰證明身體狀態良好。

除了大三元紀錄外，唐西奇也達成多項里程碑，他成為繼2007年法國球星帕克（Tony Parker）後，最年輕達成400分的球員（26歲184天）。同時，他僅用19場達成「400分、100籃板、100助攻」，是21世紀以來歐錦賽最快完成此紀錄的球員。

斯洛維尼亞本屆歐錦賽開局不順，前2戰接連敗給波蘭與法國，目前靠著這場勝利暫居D組第3。依照賽制，每組有6隊，將取前4名晉級淘汰賽，後續仍有2場關鍵小組賽，分別為9月2日對冰島，9月4日對以色列，唐西奇的狀態將是斯洛維尼亞能否晉級並挑戰冠軍的關鍵變數。

關鍵字： 歐洲籃球錦標賽歐錦賽斯洛維尼亞唐西奇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威大聯盟再登板！　明先發對洛磯隊

鄧愷威大聯盟再登板！　明先發對洛磯隊

平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」　解釋為何只讓謝榮豪投一個打者

平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」　解釋為何只讓謝榮豪投一個打者

山本由伸7局飆10K、史密斯9下代打再見轟！　道奇5比4退響尾蛇止2連敗

山本由伸7局飆10K、史密斯9下代打再見轟！　道奇5比4退響尾蛇止2連敗

鄧愷威重返大聯盟！　9月2日先發對洛磯

鄧愷威重返大聯盟！　9月2日先發對洛磯

山本由伸7局10K好投勝投飛走　讚新秀捕手「頭腦很好也很熱情」

山本由伸7局10K好投勝投飛走　讚新秀捕手「頭腦很好也很熱情」

王威晨連5戰敲安期待以上　平野惠一對黃韋盛守備「相撞」有話要說

王威晨連5戰敲安期待以上　平野惠一對黃韋盛守備「相撞」有話要說

張宥謙初登板自評90分　登MVP舞台笑稱「怎樣都跳得比林安可好」

張宥謙初登板自評90分　登MVP舞台笑稱「怎樣都跳得比林安可好」

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

林立單場4安！激戰12局敲致勝安打　桃猿7：6險勝雄鷹

林立單場4安！激戰12局敲致勝安打　桃猿7：6險勝雄鷹

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

熱門新聞

鄧愷威大聯盟再登板！　明先發對洛磯隊

平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」　解釋為何只讓謝榮豪投一個打者

山本由伸7局飆10K、史密斯9下代打再見轟！　道奇5比4退響尾蛇止2連敗

鄧愷威重返大聯盟！　9月2日先發對洛磯

山本由伸7局10K好投勝投飛走　讚新秀捕手「頭腦很好也很熱情」

王威晨連5戰敲安期待以上　平野惠一對黃韋盛守備「相撞」有話要說

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威大聯盟再登板！明先發對洛磯隊

2平野惠一點名黃博多「課題堆積如山」

3道奇5比4退響尾蛇止2連敗

4鄧愷威9月2日先發對洛磯！

5山本由伸盛讚新秀捕手

最新新聞

1喬科維奇直落3晉級美網8強

2陳傑憲代言廣告亮相！

3中華女排世界排名超車韓國升至亞洲第6

4台北戰神延攬陳世念入教練團

5湯普森挺AD是世代最佳大前鋒

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳愷佑漏接惹議？餅總認為是故意　林佳緯讚賞：他滿聰明的

《綜藝大集合》搬進新莊獅吼宮　胡瓜感動開球...餅總加碼尬舞

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

王威晨單場3安奪MVP！賽後深情致敬「大師兄」林智勝

對戰張奕5成夯！　林佳緯再見安打曝陳傑憲暖心一句話

Cardi B出庭表情包變迷因　法庭上也做自己..發言超Real

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

【撕心裂肺】台中6歲童墜樓亡今相驗！　男童父不捨崩潰痛哭

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366