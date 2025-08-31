王威晨單場3安奪MVP！賽後深情致敬「大師兄」林智勝　：他是我非常敬愛的前輩

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟昨31日在大巨蛋以10比7擊退味全龍，單場猛敲4支3、貢獻4打點的王威晨奪下單場MVP。賽後他談到復出後的調整、對比賽驚險過程的看法，最後更特別向味全龍「大師兄」林智勝致敬，流露濃濃情誼。

▲中信兄弟王威晨。（圖／中信兄弟提供）



王威晨近期從身體不適中歸隊，連續5場比賽都有安打表現，狀態火燙。對於自己的表現，他表示：「生病的時候就已經在預想回來之後要怎麼調整，一直很注重在身體機能的部分，沒有刻意要求打擊、跑壘或守備一定要立刻回到生病前的狀況，雖然現在看起來沒什麼問題，但還是要持續努力調整，觀察身體有沒有酸痛或疲勞動作出現。」

談到比賽後段兄弟一度用上4名投手才守住勝利，王威晨語氣沉穩的說：「比賽中野手有時候會攻擊不順利，今天就是投手比較不順，但還好後面投手都有把它守下來，最後我們也是贏球，我覺得團隊就是互相，不會有任何怪罪隊友的行為；身為隊長，我一定會努力把關這個部分。」他強調比賽已經過去，球隊會檢討，也會繼續進步。

賽後王威晨特別向味全龍「大師兄」林智勝致意，他動情說：「因為接下來行程不會再遇到味全，所以昨天就有這個想法。，學長對我來講很重要，很謝謝他，他對我來說是很不一樣的存在，當年我們同一年進入兄弟，一起站上中心打線，他是非常努力、認真的選手，經歷過這麼多事情還能保持好成績，私底下也對我們非常照顧。所以他是我非常敬愛的前輩。」