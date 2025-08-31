林書豪退休重心轉向家人　台籃失去「吸票機」面臨新挑戰

▲林書豪返台帶動「林來瘋2.0」，也是票房保證，如今退休恐影響台籃人氣。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者游郁香／綜合報導

37歲的新北國王招牌球星林書豪今（31）日震撼宣布退休，正式告別15年的職籃生涯。他透過影片以父母、弟弟的旁白與球迷道別，最後與妻子一同牽著兒子入鏡，未來重心將從賽場轉向家人，各界紛紛獻上祝福。不過今夏合併再次失敗的台籃，失去這位堪稱最具號召力的巨星，恐面臨新挑戰。

林書豪2023年返台加盟高雄鋼鐵人，隨後轉戰新北國王，完成與弟弟林書緯並肩作戰的夢想。兄弟攜手連兩季奪冠，他今年更囊括TPBL年度MVP與總冠軍賽雙料MVP，寫下華麗的最終篇章。他在場上的影響力不言而喻，國王能締造2連霸，他絕對是最大關鍵。然而，他決定卸下戰袍，也代表無緣在TPBL「取消華裔制度」後，以本土球員身分繼續征戰台灣職籃。

「感謝這兩年同隊，給我那麼多空間當核心球員。」今年率國王在搶七戰封王後，林書豪特別向林書緯致謝，直言弟弟甘於犧牲，才讓他能專注發揮。林書緯則回應，兄弟聯手奪下兩冠是最美好的回憶，「就看他要不要第3個。」不過林書豪最終決定告別賽場，上季成為林家兄弟同場拚戰的最終章。

曾在NBA掀起林來瘋， 更是首位贏得NBA總冠軍的亞裔球員，林書豪在亞洲的人氣爆棚，回台後也堪稱「吸票機」，不過職籃持續處於兩聯盟分立的狀態，豪哥的人氣效應上季已有消退的跡象，國王2023-24賽季場均4798人進場，2024-25賽季下滑到4252人。

少了林書豪，台灣職籃未來要如何留住球迷熱情，成為聯盟與球團的共同課題，未來誰能承接他的影響力，將是台灣籃壇無法迴避的挑戰。