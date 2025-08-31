運動雲

道奇葛拉斯諾強忍「流血」投完7局　坦言最後1局最懊悔

▲▼道奇葛拉斯諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲葛拉斯諾強忍流血投完7局。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今（31）日於主場先發出戰亞利桑那響尾蛇，強忍右手流血傷勢投完7局，寫下本季最長出賽紀錄，前6局更只被敲出1安打未失分，但第7局他體力出現下滑、控球不穩，被攻下3分，最終無緣收下本季傷癒復出後首勝，道奇也以1比6落敗。

首局葛拉斯諾投出3上3下，練投時發現右手持球手指持續出血，鮮血已染紅褲右側，但他仍堅持續投，第2局再次完成3上3下，未讓響尾蛇有得分機會。

第3局出血依舊，葛拉斯諾投球間偶爾關注傷口，但絲毫不影響控球，全數解決打者並送出本場第4次三振。第4局起，他換上新球衣回到投手丘，雖因1次觸身球首度讓跑者上壘，但成功化解危機。

第5局再度3上3下。第6局被瓦格斯（Ildemaro Vargas）敲出全場首支安打後穩定守成，前6局繳出挨1安、無失分、6次三振的優質內容。

然而第7局風雲變色，先遭卡洛爾（Corbin Carroll）狙擊開轟丟分，隨後又被響尾蛇靠高飛犧牲打與中外野手帕赫斯（Andy Pages）的傳球失誤再丟2分，單局失3分苦吞敗投。

賽後葛拉斯諾說明出血源自「快速球投出時指甲劃到拇指，造成小裂傷」，雖然不致於影響投球，但仍留下隱憂。他表示，「前段比賽我所有球種都投得不錯，但最後1局球開始浮高，犀利度也不夠，被對方有效掌握。對我來說，這1局真的很懊悔。」

儘管未能幫助球隊止敗，葛拉斯諾仍展現韌性與責任感，「我相信球隊一定能重新調整，打出更好內容，雖然此刻我心情非常懊悔，但我們會走出來。」

 
關鍵字： MLB洛杉磯道奇葛拉斯諾

