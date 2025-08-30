林暉盛生涯首勝開心又興奮　坦言有泛淚也努力完成自我設定

▲中信兄弟先發投手林暉盛。（圖／中信兄弟提供）



記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟30日作客臺北大巨蛋，順利5比3擊退味全龍，先發投手林暉盛繳出5局僅失1分的精彩表現，順利拿下個人生涯首勝；賽後林暉盛接受訪問時，分享了從緊張到完成目標的心路歷程。

林暉盛表示，拿下勝投讓自己感到欣慰，「有完成自己給自己的設定目標，所以拿下勝利很開心，也覺得自己有做到該做的事。」

對於比賽中教練團的提醒，他說：「第4局結束時王葛（王建銘）教練上來跟我說剩幾顆球，我說可以丟完，他就說不管怎樣就丟最後一個人就好，能幸運能夠拿下。」

面對90球的投球任務，林暉盛坦言超過原本設定，但「我覺得自己可以撐下來，」對於控球的挑戰，他回顧說：「一開始有點放不開，第一局上場每局第一個都是保送，但我調整心態後，做到了該做的事，不刻意追求邊角。」

談到接到先發通知的心情，林暉盛回憶道：「大約禮拜三知道我有機會上來先發，當下就很緊張，想說會不會是我，上場前到現在都很緊張；現在則是有點興奮。」

對於滿場觀眾的氛圍，他說：「要慢慢習慣這麼多人的比賽，現在有開始享受比賽，」談到泛淚時刻，他坦言：「只是覺得自己做到該做的事，雖然大家一片不看好，但我沒有放棄。」

最後談到這場比賽對球隊戰績的意義，林暉盛表示：「當下沒想太多，只想把自己該做的工作完成，後續就交給大家一起努力。」