呂彥青登板不穩仍獲信任　平野惠一強調與岳東華「挑戰默契」待加強

▲中職呂彥青。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟30日作客臺北大巨蛋，順利以5比3擊退味全龍收下勝利；賽後總教練平野惠一針對比賽中部分判斷與後援投手呂彥青表現不佳分享看法。

味全在3局下半展開反擊，郭天信先是選到保送，隨後李凱威補上中間方向二壘安打追回1分；6局下半龍隊再度進攻，陳子豪、朱育賢接連安打，劉基鴻高飛犧牲打送回分數，將比數追到2比4。

兄弟則在6局上半靠岳政華、王政順連續安打再添一分，始終保持領先。8局下半龍隊靠吉力吉撈．鞏冠、陳子豪連續安打製造無人出局得點圈機會，朱育賢補上安打送回1分，味全一度追到3比4，不過之後遭到雙殺化解攻勢。

9局上半，岳東華選到保送後，宋晟睿再度站出來，擊出高飛犧牲打帶回保險分，兄弟將領先擴大到5比3；9局下半龍隊未能延續攻勢，最終兄弟就以兩分差收下勝利。

針對第8局後援投手呂彥青的不穩表現，平野表示理解與支持：「呂彥青過去幫助球隊贏下很多比賽，所以我不會對他有任何批評；他承擔的位置本來就很困難，守住勝利時似乎理所當然，被打出分數時容易受到指責，但我相信他一定能很快把狀況拉回來。」

至於2局下味全龍挑戰判定的情況，平野坦言當時與岳東華的默契不足，「那時候岳東華比了手勢，但不太清楚他是要看觸殺還是三呎線，（但其實三呎線不能挑戰）；總而言之，這是工作上的錯誤，我必須加強與東華的默契，也對這個失誤感到抱歉。」