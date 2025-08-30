運動雲

台灣啤酒大一新生扛勝利　桃園盃7局大爆發11比5擊敗高雄大學

▲▼桃園盃台灣啤酒。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲台灣啤酒。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

實習記者蘇嘉偉 / 桃園報導

台灣啤酒（國立體大）今（30）日在桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽高雄大學互有來往，在關鍵7局上靠著古定玄、周柏恩的長打串聯開啟攻勢，單局灌進6分，終場以11比5收下勝利。

2局上，台灣啤酒靠著陳堃益、張浩襸保送，並掌握對方守備失誤，先拿3分。3局下，高雄大學因保送與觸身球上壘，台灣啤酒發生傳三壘關鍵失誤失分，換投陳駿綸後順利守成，比數扳平3比3。

4局上，高雄大學單局更換4位投手，先是賴佳豐選到保送，換投廖家楷，周柏恩挨觸身，張浩襸安打形成滿壘，陳烔錡接替登板，讓對手擊出雙殺但失1分，林晉彣安打，張仲嘉接手投球，鄭瑋翔獲保送再形成滿壘，再次換投魏宏燁，保送邱宇珩擠回1分，台灣啤酒該局要回領先。

5局下，高雄大學許維麟安打，許丞勛保送上壘，投手暴投，莊秉鋐敲帶打點中外野深遠安打，5比5追平比數。

關鍵7局上，古定玄代打敲二壘安打，周柏恩擊出帶有打點左中外野方向二壘安打，張浩襸被故意四壞保送，黃凱恩1分打點安打，後續出現失誤爆傳，該局總計進帳6分。

▲▼桃園盃台灣啤酒。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲台灣啤酒周柏恩。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

7局下，于智權登板讓首名打者飛球出局，第2名打者靠中外野手馬承恩美技滑接解決，第3名打者二壘方向內野滾地球出局，終場11比5台灣啤酒奪勝。

台灣啤酒本場多推派1年級新生出戰，林衛宣教練賽後表示，「新生進來之後，有一直讓他們跟團隊磨合，讓他們多上場後發現，其實他們有能力適應成棒等級的賽事。」

5局下擊出關鍵安打的1年級周柏恩，被林衛宣欽點為單場MVP，「他把握住比賽中出現的機會，擊出很有殺傷力的二壘安打。」林衛宣表示，周柏恩的特點是運動能力很強，「他的擊球初速快，守備能力也好，可以良好掌控球第一時間的落點，傳球的判斷、位置都很到位，期望他能繼續進步。」

台灣啤酒陣中上季有3位選手轉投職棒，林衛宣透露，他看好陣中內野手游騰誌也能挑戰職業，「他的成熟度很適合，不管是控場能力、打擊、關鍵時刻的選球，我覺得他已經可以往下一個層級前進，今年就幫他把長打能力調整出來。」

關鍵字： 桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽桃園盃台灣啤酒高雄大學

