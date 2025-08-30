運動雲

唐天賜夢想初登板！5局6K僅1責失　大都會火力相挺19比9痛宰馬林魚

▲董庭齊夢想初登板！5局6K僅1責失　大都會火力相挺19比9痛宰馬林魚。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐天賜夢想初登板！5局6K僅1責失　大都會火力相挺19比9痛宰馬林魚。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

大都會備受期待的加拿大華裔新秀投手唐天賜，30日在花旗球場迎來大聯盟初登場，他繳出5局6次三振、僅失1分自責分的亮眼內容，加上隊友火力全開攻下19分，最終以19比9痛宰馬林魚；這場比賽不僅讓唐天賜的夢想成真，也展現他未來扛起先發重任的潛力。

在賽前就有球場工作人員看著轉播畫面感嘆：「他看起來就像個小孩子，他們今晚真的要讓他站上投手丘嗎？」然而，唐天賜用實力迅速擊碎外界質疑；他靠著90英哩中段的速球、成名的火山變速球，以及能精準控制的高拋曲球，壓制馬林魚打線。

唐天賜在第3局用一顆定位精準的「12-6」曲球投出生涯第一K，隨後又以96英哩直球三振打者；第4局再添2次三振，全場共奪6K，最後一名出局數是靠95.4英哩的速球完成，他也成為大都會隊史僅有的第二位22歲或以下、在初登場至少投滿五局且失分不超過1分的新秀，僅次於傳奇名投古登（Dwight Gooden）。

唐天賜賽後激動的說：「這就是我小時候所有的夢想，看到一切真的發生，太瘋狂了。用『瘋狂』這個字才最能形容。」

大都會打線本場火力全開，轟下隊史主場得分新高，這也是大聯盟史上新人初登場所獲得的第2高得分支援；索托（Juan Soto）轟出全壘打，尼莫（Brandon Nimmo）更是上演雙響炮，捕手托倫斯（Luis Torrens）也開轟，甚至在9局上場客串投手。

雖然大都會在第5局出現2次失誤，導致3分非自責失分，但唐天賜依然穩住局面，投完5局失4分（僅1分自責），沒有投出任何保送，並帶著8分領先退場。

捕手托倫斯賽後透過翻譯表示：「他能幫助我們非常多，以他這樣的手臂實力，我認為在接下來這一個月——甚至如果上帝保佑的話，進入季後賽，他都能成為那種能帶來重大影響的投手。」

唐天賜是大都會農場排名第4、全大聯盟第44的新秀（MLB Pipeline 評選），他的初登場早已備受矚目；比賽開始前，花旗球場4萬2千名球迷起立鼓掌迎接他，還有人高舉加拿大國旗，場館更播放了加拿大樂團Nickelback的歌曲，氣氛熱烈。

回想升上大聯盟的那一刻，唐天賜透露：「我打電話給母親，然後哭了一個小時，」他還說，自己將特別保留這場比賽的票根送給父親，展現出少見的真誠與感性；隊友尼莫則笑著形容他是「一個非常非常好的人」，而且同樣是實力出眾的投手。

總教練門多薩（Carlos Mendoza）賽後表示，球隊將暫時採取6人輪值，好讓唐天賜繼續累積經驗，而不需要擠掉現有先發。

當被轉述這個決定時，唐天賜最後展現一貫單純的態度，笑著說：「太棒了，我會一天一天來，但聽到這個消息真的很開心。」

關鍵字： 紐約大都會MLB董庭齊

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

