運動雲

>

洋基火力全開10比2擊潰白襪豪取6連勝　羅冬重返老東家繳佳作

▲紐約洋基先發左投羅冬（Carlos Rodón）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約洋基先發左投羅冬（Carlos Rodón）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基先發左投羅冬（Carlos Rodón）30日重返熟悉的芝加哥南區投手丘，對上老東家白襪展現更成熟全面的投球內容，繳出6局僅失1分的好表現，帶領條紋軍以10比2大勝，收下本季最長的6連勝，在美聯東區緊追藍鳥，將差距縮小至三場。

羅冬職業生涯起步於白襪，2021年就在這片場地完成生涯代表作──無安打比賽；這次他首度以對手身份回到芝加哥先發，現場約有30位親友觀戰，球場大螢幕於2局特別播出訊息致意，他也脫帽回應；羅冬主投6局被敲7安打失1分，送出5次三振與2次保送，展現經過調整後更全面的武器組合。

「他現在是一個更完整的投手，」洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後讚許道，「若想在大聯盟長久立足，就必須持續調整與適應，而他已經做到，」洋基也在羅冬最近5次先發全數取勝。

火力支援方面，葛里沙姆（Trent Grisham）4局上半轟出生涯第4支、也是本季第2支滿貫砲，將全壘打數推進至個人新高的28轟，並在近10戰敲出7發全壘打，火力正盛；齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）則在6局盜下本季第25次盜壘，完成「25轟、25盜」里程碑，成為隊史第7位達成此數據的球員。

6局上半沃爾普（Anthony Volpe）、威爾斯（Austin Wells）與萊斯（Ben Rice）輪番擊出帶有打點的安打，洋基一口氣拉開比分至8:1；7局上半沃爾普再補上一發兩分砲，助隊將計分板上的數字改寫至10:1，這發全壘打也是沃爾普本季第19轟。

投手方面，羅冬退場後，克魯茲（Fernando Cruz）、多瓦爾（Camilo Doval）與希爾希爾（Tim Hill）輪番上陣，其中僅希爾單局出現亂流被敲3安打失1分，但最終洋基仍10:2取勝。

關鍵字： MLB紐約洋基

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

投得好卻未必會留？布雷克50勝加分　林岳平：該精進的時候到了

投得好卻未必會留？布雷克50勝加分　林岳平：該精進的時候到了

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

兄弟二軍投手球季中隨台壽霸龍參加海岸交流賽　球團：累積經驗

兄弟二軍投手球季中隨台壽霸龍參加海岸交流賽　球團：累積經驗

張肇元開轟「雄鷹單局灌6分」10：5逆轉勝　桃猿吞4連敗

張肇元開轟「雄鷹單局灌6分」10：5逆轉勝　桃猿吞4連敗

兄弟2023首輪林暉盛迎來一軍首先發　平野惠一：這是他的機會

兄弟2023首輪林暉盛迎來一軍首先發　平野惠一：這是他的機會

瞄準特定人士「惡意訊息」　樂天桃猿發表強烈譴責

瞄準特定人士「惡意訊息」　樂天桃猿發表強烈譴責

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

熱門新聞

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

投得好卻未必會留？布雷克50勝加分　林岳平：該精進的時候到了

快訊／NBA超級球星雷納德、唐斯來了　說台語「打給厚」展親和力

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

U18中華隊兩位「字母哥」吸睛　帕蘇拉沖繩練習賽狂掃4安打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1莊家揭露發現下注者是水原非大谷過程

2貝茲爆料道奇修羅場

3布雷克投得好卻未必會留？

4NBA雷納德現身桃園巨蛋　說台語打給厚

5打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的

最新新聞

1雲豹新賽季主場搬家　將前進健行科大

2悍將連6季敗多勝少陳金鋒說加油！

3NBA雷納德現身　高錦瑋、林信寬也追星

4統一「火球男」尹柏淮突受傷最嚴重可能TJ

5台灣啤酒新生扛勝利11比5擊敗高雄大學

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

平野肯定岳東華攻守幫大忙　重話點名謝榮豪

燈光亂閃3分鐘！羅戈一度擔心受影響　感謝岳東華攻守相挺

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

李珠珢「聖誕裝＋吊帶絲襪」 性感辣跳中場舞大放福利！

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366