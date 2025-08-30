洋基火力全開10比2擊潰白襪豪取6連勝　羅冬重返老東家繳佳作

▲紐約洋基先發左投羅冬（Carlos Rodón）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基先發左投羅冬（Carlos Rodón）30日重返熟悉的芝加哥南區投手丘，對上老東家白襪展現更成熟全面的投球內容，繳出6局僅失1分的好表現，帶領條紋軍以10比2大勝，收下本季最長的6連勝，在美聯東區緊追藍鳥，將差距縮小至三場。

羅冬職業生涯起步於白襪，2021年就在這片場地完成生涯代表作──無安打比賽；這次他首度以對手身份回到芝加哥先發，現場約有30位親友觀戰，球場大螢幕於2局特別播出訊息致意，他也脫帽回應；羅冬主投6局被敲7安打失1分，送出5次三振與2次保送，展現經過調整後更全面的武器組合。

「他現在是一個更完整的投手，」洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後讚許道，「若想在大聯盟長久立足，就必須持續調整與適應，而他已經做到，」洋基也在羅冬最近5次先發全數取勝。

And when I'm back in Chicago, I feel it @Carlos_Rodon55 pic.twitter.com/JKAfLpnDCW — New York Yankees (@Yankees) August 30, 2025

火力支援方面，葛里沙姆（Trent Grisham）4局上半轟出生涯第4支、也是本季第2支滿貫砲，將全壘打數推進至個人新高的28轟，並在近10戰敲出7發全壘打，火力正盛；齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）則在6局盜下本季第25次盜壘，完成「25轟、25盜」里程碑，成為隊史第7位達成此數據的球員。

6局上半沃爾普（Anthony Volpe）、威爾斯（Austin Wells）與萊斯（Ben Rice）輪番擊出帶有打點的安打，洋基一口氣拉開比分至8:1；7局上半沃爾普再補上一發兩分砲，助隊將計分板上的數字改寫至10:1，這發全壘打也是沃爾普本季第19轟。

投手方面，羅冬退場後，克魯茲（Fernando Cruz）、多瓦爾（Camilo Doval）與希爾希爾（Tim Hill）輪番上陣，其中僅希爾單局出現亂流被敲3安打失1分，但最終洋基仍10:2取勝。