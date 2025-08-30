▲小龍女震撼登場！《CRUSH》MV釋出 旗袍變「太空旗袍」掀球迷熱議。（圖／味全龍提供）



記者胡冠辰／綜合報導

味全龍專屬啦啦隊《Dragon Beauties小龍女》昨（8/29）驚喜釋出年度全新作品《CRUSH》Official MV，展現最強女團規格製作，首播即掀起球迷粉絲熱議。

由味全龍球團攜手小龍女經紀公司「莉奈文創／莉奈享務所」共同打造，《CRUSH》結合光影特效、大型布景、AI動畫與訂製戰隊服裝，營造濃烈的未來科幻感。從視覺美學到舞蹈編排全面升級，小龍女以全新姿態宣告進化，帶來前所未見的視覺震撼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

MV中最吸睛的亮點，莫過於將傳統旗袍元素重塑為「太空旗袍」，由知名國際服裝設計師申子芹操刀，讓霓虹閃爍的現代音樂與傳統樂器細膩旋律交織下，打造出獨特的東方賽博風格。作品呈現一種既熟悉又陌生的張力，傳遞「新世代東方自信」的宣言，冷冽、帥氣、時尚，同時燃燒著屬於小龍女的熱烈龍魂。

▲小龍女震撼登場！《CRUSH》MV釋出 旗袍變「太空旗袍」掀球迷熱議。（圖／味全龍提供）



不僅如此，Dragon Beauties小龍女也將於本週末（8/30、8/31）大巨蛋主場賽後，帶來《CRUSH》MV首跳舞台演出，讓球迷能夠現場感受這股全新能量。此外，官方更預告將推出以MV造型設計的系列周邊商品，持續引爆粉絲期待。

隨著《CRUSH》首播，小龍女不僅是啦啦隊，更以偶像女團規格再度刷新形象，用舞蹈、音樂與視覺震撼告訴大家：我們就是獨一無二，並將不斷進化！