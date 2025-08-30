運動雲

與道奇力拼國西冠軍卻傳壞消息　教士柏格茲左腳骨折恐缺席剩餘例行賽

▲柏格茲（Xander Bogaerts）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柏格茲（Xander Bogaerts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士在爭奪國聯西區冠軍的關鍵時刻，將少了主力游擊手柏格茲（Xander Bogaerts），他因左腳非移位性骨折，於30日被列入10天傷兵名單，恐將缺席例行賽最後一個月；不過，教士仍盼望這位明星游擊手能於2025年歸隊。

柏格茲日前在西雅圖比賽時，遭一記界外球擊中左腳，經檢查後確診骨折。總教練席爾特（Mike Shildt）在接受媒體訪問時強調，不會過早替柏格茲的復原設下時限，但醫療團隊認為他並非季末報銷，這對球隊而言是好消息。

「他是個強悍的傢伙，」席爾特說，「情況本來可能更糟，但當然也可以更好。」

席爾特接著補充：「我不想給他的復原時間表設限，但醫療團隊的看法讓人鼓舞，他仍有可能在季後賽為球隊出賽，教士的目標是要打進十月賽場。」

本季柏格茲已先發120場游擊，並在指定打擊位置出賽9場，這是他連續第二年因骨折錯過長時間比賽，去年夏天他因左肩骨折休養超過七週。

例行賽將於9月28日結束，柏格茲將在10月1日迎來33歲生日。

柏格茲正處於11年2.8億美元合約的第三季，今年他在6月中一度陷入低潮，OPS僅.615，但隨後狀態回穩，在最近60場比賽交出 .302/.360/.473 的打擊三圍，並擊出7發全壘打。

這段期間的 .302 打擊率在國聯排名第6，展現出強大火力與穩定貢獻；席爾特最後盛讚：「我最近提過，他打擊狀況非常好，而且在游擊防守也很出色，他是球隊的催化劑。」

