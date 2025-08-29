運動雲

NBA明星長人唐斯造訪桃園市府　張善政邀他體驗大溪老街

▲▼NBA明星長人唐斯拜訪桃園市政府，市長張善政熱情接待。（圖／桃園市政府體育局提供）

▲NBA明星長人唐斯拜訪桃園市政府，市長張善政熱情接待。（圖／桃園市政府體育局提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

NBA灰狼明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）今（29日）特地造訪桃園市政府，受到市長張善政的熱情接待。張善政表示，唐斯不僅是球場上的超級巨星，更是無數年輕球員的學習典範、球迷心中的偶像，感謝他親臨桃園，並預告明（30日）在竹圍漁港天幕舉辦的「國際職籃球星表演賽」，將讓桃園市民與球星近距離交流。

張善政特別致贈「阿桃園哥玩偶」與「蜂蜜蛋糕」，唐斯則親簽籃球回贈，象徵友誼交流。張善政強調，桃園迎來國際職籃巨星，代表城市在推動國際體育合作上邁出重要一步，期盼未來能透過體育結合音樂、觀光與文化，拓展桃園的國際能見度。

桃園本週舉辦「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」，自8月29日至31日在竹圍漁港熱鬧展開，不僅集結國內外歌手與樂團，還安排「鐵玫瑰熱音賞」及「LALAI原民音樂人才PK大賽」，要讓民眾在夏末邊吹海風邊聽音樂。

▲▼NBA明星長人唐斯拜訪桃園市政府，市長張善政熱情接待。（圖／桃園市政府體育局提供）

體育局同步舉辦「桃園盃全國三對三籃球賽」，首度與音樂節結合，將在8月30、31日開打，更邀請唐斯與「桃園台啤永豐雲豹」球員共同參與「國際職籃球星表演賽」，現場球迷將有機會近距離與球星互動。

市府也安排唐斯於8月31日造訪大溪老街，體驗傳統建築、品嚐花生糖與豆乾等在地美食，感受廟宇文化與古早味遊戲。張善政表示，桃園積極扶植基層籃球，未來將持續推動各級球隊發展，感謝職籃雲豹與市府合作促成活動，邀請球迷朋友用熱情迎接唐斯的到來。

