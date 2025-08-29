運動雲

舒瓦伯4響砲！費城人再現傳奇紀錄　國聯全壘打榜甩開大谷

▲費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）29日（台灣時間）對戰勇士，演出單場4響砲，締造大聯盟史上第21人紀錄，朝著國聯全壘打王的寶座加速前進，迅速累計49轟，與大谷翔平拉開4轟差距。

費城人重擊勇士，7局下以15比4領先時，舒瓦伯的第五打席，已經起立高喊「MVP」，期待他再轟一發。果然，他逮中對方第3任投手蘇耶羅（Wander Suero）的變速球，猛力一揮，打出右翼方向的平飛全壘打，完成單場第4轟。

現場觀眾驚呼連連，全場再度起立高喊「MVP」。舒瓦伯繞壘回本壘時，滿場球迷向背號12的他致敬。回到休息區時，他自己也難掩驚訝之情，邊笑邊搖頭，似乎還在消化這份不可思議。

舒瓦伯第一打席對奎安特里（Cal Quantrill）的曲球，轟出右外野大號全壘打，超越大谷翔平獨居國聯榜首；第4局第三打席，對考克斯（Austin Cox）曲球也開轟，完成本季第4次雙響；第5局第四打席，再鎖定考克斯外角速球，又炸裂一發全壘打。

舒瓦伯過去雖有數次單場三響，但這次是大聯盟生涯11年以來的首度單場4轟壯舉。舒瓦伯也是繼名人堂三壘手施密特（Mike Schmidt） 於1976年4月17日對小熊4響砲後，首位達成此紀錄的費城人球員。由於大谷翔平此前未出賽，舒瓦伯藉此將全壘打數 拉開至領先4發，在國聯全壘打王爭奪戰中大幅拉開差距。

