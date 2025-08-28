運動雲

>

地震想起電梯受困驚魂記　平野激動喊超可怕：差點要寫遺書

▲▼ 平野惠一與樂樂 。（圖／記者王真魚攝）

▲平野惠一與翻譯樂樂 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟昨天在大巨蛋對戰樂天桃猿，比賽結束沒多久，宜蘭外海發生規模6.0強震，台北最大震度達4級，球場也明顯搖晃。總教練平野惠一今天賽前談到此事，突然想起不久前的「電梯受困驚魂」，甚至當下覺得「是不是該寫遺書了」。

平野回憶，當時他在飯店搭電梯，和另外兩名旅客一起受困，電梯才剛關上就突然「砰」一聲劇烈震動，還伴隨下墜感，「不是單純停住，而是聽到鋼索斷掉的聲音，真的很恐怖。」加上冷氣也停了，三人被困在21樓位置，前後將近20到30分鐘才獲救。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我真的以為人生結束了，腦中甚至閃過要不要寫遺書的念頭。」平野坦言，雖然現在說起來有點好笑，但當時心裡真的很害怕，「我以為自己要死了。」最後電梯被打開時，他還得從卡在樓層間的縫隙爬出來，才算真正脫困。

有趣的是，兩名同行的旅客一進電梯就認出他，「啊，平野耶！」，當時電梯正在往下掉，「我就說，欸 ， 等一下、等一下，首先那個電梯壞掉了，應該要先就是聯絡一下 。」

大家的反應也讓平野哭笑不得，「有人跟我說：『謝謝監督啊！』聽起來意思是，比起球員或工作人員被困，還好是監督卡在裡面，算是替大家擋下來了。」

「就是把我拿去當犧牲品啦，有這種想法真的很厲害。」他苦笑說，「我其實精神上已經被打擊到了，但聽到他們這樣說，還是覺得很高興，我是替大家去承受的，我的工作真是了不起啊！」

平野最後打趣表示，「現在講起來聽起來好笑，但當時真的很恐怖，大家還是要多擔心我一點啊！」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

陳晨威比賽大落後舉毛巾應援啦啦隊女友　古久保：比賽中要避免

陳晨威比賽大落後舉毛巾應援啦啦隊女友　古久保：比賽中要避免

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

道奇4局灌4分逆轉紅人！　大谷翔平5局飆9K握勝投資格

道奇4局灌4分逆轉紅人！　大谷翔平5局飆9K握勝投資格

樂天桃猿洋將底定　霸鉧德遭註銷

樂天桃猿洋將底定　霸鉧德遭註銷

魔神樂罕見單局崩盤　IG發聲：感謝猿迷支持、盼外界勿攻擊家人

魔神樂罕見單局崩盤　IG發聲：感謝猿迷支持、盼外界勿攻擊家人

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

熱門新聞

Josh感受到樂天高層道歉誠意　拒阿杰登門：不想接受他的道歉

台灣少棒奪冠後總教練開球遭MLB運動家取消　球團公關致歉

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

5屆全明星中鋒尼克唐斯來了　訪台大展親和力簽名來者不拒

陳晨威比賽大落後舉毛巾應援啦啦隊女友　古久保：比賽中要避免

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不是球團不帶阿杰！Josh不想看到他

2MLB運動家隊突取消台灣少棒總教練開球

3樂天桃猿登門拜訪台南Josh

4NBA球星唐斯訪台　下午出席大溪3對3

5陳晨威舉毛巾放閃　古久保覺得不太妥

最新新聞

1電梯驚魂中被認出　平野哭笑不得

2魔神樂收惡意私訊　古久保沈重喊話

3註銷霸姆德　古久保談取捨關鍵

4陳晨威舉毛巾放閃　古久保覺得不太妥

5新版運動設施規範　滑輪溜冰、霹靂舞納入

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

李博登穩定成軍心支柱　坦言：關鍵在於每周做好準備

李博登壓制桃猿打線　平野惠一點名「優勢展現得非常好」

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【超夢幻組合❤】V帥氣開球！同框大谷翔平 球迷嗨到尖叫XD

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366