地震想起電梯受困驚魂記　平野激動喊超可怕：差點要寫遺書

▲平野惠一與翻譯樂樂 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟昨天在大巨蛋對戰樂天桃猿，比賽結束沒多久，宜蘭外海發生規模6.0強震，台北最大震度達4級，球場也明顯搖晃。總教練平野惠一今天賽前談到此事，突然想起不久前的「電梯受困驚魂」，甚至當下覺得「是不是該寫遺書了」。

平野回憶，當時他在飯店搭電梯，和另外兩名旅客一起受困，電梯才剛關上就突然「砰」一聲劇烈震動，還伴隨下墜感，「不是單純停住，而是聽到鋼索斷掉的聲音，真的很恐怖。」加上冷氣也停了，三人被困在21樓位置，前後將近20到30分鐘才獲救。

「我真的以為人生結束了，腦中甚至閃過要不要寫遺書的念頭。」平野坦言，雖然現在說起來有點好笑，但當時心裡真的很害怕，「我以為自己要死了。」最後電梯被打開時，他還得從卡在樓層間的縫隙爬出來，才算真正脫困。

有趣的是，兩名同行的旅客一進電梯就認出他，「啊，平野耶！」，當時電梯正在往下掉，「我就說，欸 ， 等一下、等一下，首先那個電梯壞掉了，應該要先就是聯絡一下 。」

大家的反應也讓平野哭笑不得，「有人跟我說：『謝謝監督啊！』聽起來意思是，比起球員或工作人員被困，還好是監督卡在裡面，算是替大家擋下來了。」

「就是把我拿去當犧牲品啦，有這種想法真的很厲害。」他苦笑說，「我其實精神上已經被打擊到了，但聽到他們這樣說，還是覺得很高興，我是替大家去承受的，我的工作真是了不起啊！」

平野最後打趣表示，「現在講起來聽起來好笑，但當時真的很恐怖，大家還是要多擔心我一點啊！」