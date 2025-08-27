運動雲

初登一軍零緊張！中信捕手陳九登　：專注當下只覺得亢奮

▲中信捕手陳九登。（圖／記者胡冠辰攝）

▲中信捕手陳九登。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟年輕捕手陳九登24日迎來一軍初登場，在今（27日）賽前受訪時坦言心情相當亢奮，原以為會緊張不已，結果站上場的那一刻卻意外冷靜，專注於比賽當下，完全感受不到壓力；他形容那是一種「很期待、很亢奮」的感覺。

陳九登透露，自己在等待一軍機會的這段時間並未鬆懈，身處二軍時，雖然捕手並非天天先發，但他依舊保持「每場比賽都要準備」的習慣；「如果沒有先發，4、5局我就會到牛棚接補，打擊方面也會持續揮棒，」他強調，這樣的自律讓他一旦被叫上場，就不會手足無措。

此外，他也感謝球隊學長們的協助，讓初上大舞台的陌生感大幅降低，「學長們都會主動來和我聊天，不會讓我覺得自己是第一次上來就很生疏。」

談到名字趣事，陳九登笑說，隊友並沒有特別幫他取綽號，反而直接喊他「喬登」；「因為名字本身就很像綽號了，所以大家也習慣這樣叫。」

對於在一軍的自我期許，陳九登最後也直言最想加強的仍是守備，「捕手在場上的守備比重最大，所以希望能不斷提升。」

至於進攻，他希望能扮演能帶動戰局的角色，不一定要靠安打製造貢獻，「像是高飛犧牲打，或是其他能推進比賽的方式，」他也期待能在場上保持冷靜觀察，幫助球隊於關鍵時刻創造機會。

關鍵字： 中信兄弟陳九登

【蝙蝠洞奪命車禍】轎車跨雙黃線逆向撞擊　曳引車司機拋飛亡

