門沒關送壘包　張育成追球誤踩死球區苦笑：靠不住、靠不住啊！

▲▼ 張育成 。（圖／富邦悍將提供）

▲張育成 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將「部長」張育成昨（26日）在比賽中出現一段驚險插曲。3局上他追至攝影席前，接殺王柏融的界外飛球，卻因腳踏入死球區，裁判依規則判定多送台鋼雄鷹一個壘包。張育成今天賽前受訪，還原當下狀況，直呼「第一次遇到這種情況！」

張育成解釋，當時攝影席的門並未關上，「我衝過去的時候，本來想靠著，如果門是關著，我可以靠住，但因為門沒關，我就順勢往前。」

那一瞬間發現門沒關，張育成忍不住喊，「哇，靠不住、靠不住啊！』」他透露，過去在國外也曾遇過掉進去的情況，不過沒有印象壘上是不是有人。」

昨天是第一次遇到這樣的狀況，張育成開玩笑稱，「當下還想說，到底誰沒關門，想害我嗎？」

事實上，攝影席門平時為方便攝影媒體進出，並沒有特別上鎖。總教練陳金鋒今天表示，會提醒場務再多注意，門有沒有關好，避免再發生類似情況。」也尊重判決，「當時他跨過去就是這樣（死球區）。」當時雖然被對手進壘，不過悍將最終仍化解危機，沒有失分。

張育成當時也有和裁判討論，他還原當時對話，「我跟他說，門沒關好怎麼辦，我不是故意的，我記得自己沒有整個踩進去，至少一隻腳還在場內，但裁判說這樣也算。」他也笑稱，今天由隊友范國宸守一壘，「我會幫他顧好，把門關好。」

根據規則，野手可伸手進入、但不得踏入選手席接捕飛球，若因此能接住並持有該球，應視為「確實接捕」。野手若企圖於選手席或其他死球區（例如觀眾席）附近接捕界外飛球時，必須有一腳或雙腳位於比賽場地（含選手席之上緣）之上方或上空，並不得有任一腳踏於選手席內之地面或任何死球區內，此時為比賽進行中。若野手完成合法接捕後踏入或跌入選手席或死球區內，此情形為比賽停止球，跑壘員之進壘依規則5.06(b)(3)(C） [原註] ） 判定。

若野手於合法確實接捕飛球後，踏入或跌入任何死球區，此時為比賽停止球，各跑壘員得自野手進入前述區域之同時，在不虞被判出局下，自最後合法踏觸之壘起進1個壘。

關鍵字： 張育成富邦悍將比賽插曲裁判判定攝影席

