曾聖安生涯首支再見安打自己也意外　關鍵長傳阻殺獲郭天信讚賞

▲▼中職曾聖安。（圖／記者李毓康攝）

▲曾聖安。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍26日與統一獅激戰到延長賽，曾聖安擊出內野滾地球，紀錄上被判為再見安打。他這是曾聖安生涯首支再見安打，同時也是聯盟第500支，他說：「真的很驚訝，也覺得非常特別。」

根據聯盟再見比賽紀錄，依照規則9.05(b)(4)、9.06的特殊狀況認定，在無人出局或一人出局時，若出現內野滾地球再見的情況，內野手傳球到本壘，僅會被記為安打或失誤，不會出現野選。但如果在三壘與本壘間發生夾殺，最終跑者仍成功得分，打者則會被記為野選上壘，並給予打點。曾聖安坦言：「自己沒有打好，很意外被記成再見安打，賽後有學長跟我說才知道這個記法。」

談到9局上長傳阻殺讓陳傑憲無法攻下超前分，曾聖安說：「那一球傳得不算很準，但有機會抓出局，我就盡全力去傳。」郭天信也稱讚他：「守備幫助到球隊，那一分守住很關鍵。」

被問到關鍵時刻是否會緊張，曾聖安笑說：「昨天就已經很緊張，不斷想著那一分能否送回來。」他也表示，與季初相比，心態與想法都有成長。隨著一軍累積打席數，他更能了解場上狀況，「就算打擊不理想，守備同樣能幫助球隊。」

總教練葉君璋認為，曾聖安擊球品質不錯，但常被接殺，若能在重量訓練上再加強，會有所不同。曾聖安也有同感：「覺得自己還沒辦法把力量完全展現出來。教練提醒過，力量沒問題，但出棒時有點猶豫，前段會發力，但後段延伸沒做好。」葉君璋也在賽前耳提面命，強調必須積極攻擊，不要猶豫，「無論結果如何，都要全力揮棒。」

快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

快訊／李洋將接任首任部長　運動部「三本柱」正式成型

後勁拋洋將兩條款議題　伍鐸受惠者身分、曾遇挖角親吐看法

快訊／李洋正式接任運動部長　喊話專業領航、落實6大重點

最新MVP預測：美聯MVP榜新王者誕生　國聯大谷翔平一枝獨秀

李吳永勤回憶威廉波特難忘陳晨威快腿　盼火球男林晉擇健康成長

門沒關送壘包　張育成追球誤踩死球區苦笑：靠不住、靠不住啊！

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

龍聖通過期末考！葉君璋一句話暗示續留　鑀龍、新洋投擇一

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

