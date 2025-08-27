喬里托8局無失分、史托瑞生涯200轟達陣　紅襪5比0完封金鶯

▲喬里托（Lucas Giolito）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪先發投手喬里托（Lucas Giolito）27日上午展現老將身手，在客場對戰巴爾的摩金鶯的比賽中，投出8局無失分佳績，搭配隊友火力支援，最終紅襪5比0完封對手，在四連戰第二戰收下勝利。

喬里托去年因右手肘進行「內部支撐手術」而整季報銷，今年回歸後持續展現穩定表現；此役他僅被擊出4支安打，送出8次三振，僅有1次保送，完全壓制金鶯打線。最後在面對傑克森（Jeremiah Jackson）時，歷經11球激戰以變速球三振收尾，充滿情緒地握拳慶祝，贏得全隊喝采。

11 pitch battle.

Gio won. pic.twitter.com/8NeilcEFuA — Red Sox (@RedSox) August 27, 2025

現年31歲的喬里托，本季戰績來到9勝2敗、防禦率3.47，與隊友羅切（Garrett Crochet）、貝羅（Brayan Bello）共同組成紅襪強力先發三本柱，為球隊季後賽之路奠定穩固基礎。

紅襪火力方面，史托瑞（Trevor Story）在2局上轟出生涯第200發全壘打（本季第 21 轟），為球隊先馳得點；隨後剛自3A升上的漢彌爾頓（David Hamilton）也在3局掃出右外野陽春砲，展現好手感。

Trevor just keeps writing his story. pic.twitter.com/NOu9doHNqb — Red Sox (@RedSox) August 26, 2025

雖然金鶯先發布雷迪許（Kyle Bradish）同樣投出優質表現，主投7局僅失2分，送出多達10次三振，沒有任何保送，但仍因火力支援不足而吞下敗投。

紅襪日前系列賽在紐約擊敗洋基，如今在巴爾的摩再下一城，目前這趟美聯東區客場之旅已繳出5勝1敗的佳績，如今還剩兩場比賽等待挑戰。