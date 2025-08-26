龍聖賽前想過可能是「期末考」：很開心下周還有機會

記者王真魚／台北報導

831洋將大限前夕，味全龍洋投龍聖交出關鍵好投，順利通過期末考，此戰獲選單場MVP，他在賽後受訪坦言，能夠幫助球隊贏球很幸運，並強調最重要的還是「準備」。

「我今天就是非常幸運能夠贏球，最重要是把自己準備好，面對這麼強的球隊。」龍聖說。

對於總教練葉君璋賽後鬆口，表示他有望續留，龍聖保持謙虛，「我現在就是固定把每一週準備好，今天也沒特別想做什麼，把平常練的東西表現出來，很幸運能有很好的表現。」

賽前是否知道這場比賽可能是一場「期末考」？龍聖笑說自己心裡有底，「但我沒有因此受影響，最重要是做好準備，每週都是為下週比賽準備。有沒有下週，我也不知道。」

他強調，能持續獲得機會對自己而言很珍貴，「我很開心有這機會續留，當然這不是我能控制，但很希望能有下周的機會繼續投。」





▲味全龍隊洋將龍聖。（圖／味全龍隊提供）

這場比賽的另一位英雄是曾聖安，他在9局上接殺陳鏞基的平飛球後，長傳本壘觸殺跑者，化解危機；延長10局下則敲出再見安打，成為龍隊致勝功臣。

總教練葉君璋賽後盛讚曾聖安攻守俱佳，「他今天的表現很棒。有時年輕球員的成長就在這裡，守備之外，最後的打席也有好結果。」

「雖然我知道他覺得自己可以做更好，但我認為至少這是一個好的結果。當他一次次面對這樣的狀況並有不錯結果時，他自然會慢慢成長。」葉總表示，這兩次重要的play剛好在他身上發生，「也希望藉此讓他自己再提升。」

