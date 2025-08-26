龍聖831大限前繳7局好投　味全10局下2比1氣走統一獅

▲龍聖 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

831洋將大限進入最後倒數，味全龍洋投龍聖迎來關鍵「期末考」，26日對戰統一獅先發7局僅失1分，這也是他自6月20日以來首度投滿7局。雙方陷入投手戰，至9局結束仍以1比1僵持，進入突破僵局延長賽。10局下，曾聖安在三壘有人時適時一擊，率隊終場2比1勝出。

龍聖此役表現穩健，全場僅用90球完成7局投球，被擊出2支零星安打，送出4次三振，僅1次四壞球保送，失掉的1分還是非責失。比賽第4局，陳傑憲敲出二壘長打，隨後靠捕手捕逸跑回追平分。除此之外，獅隊未能再有攻勢。

這場比賽也是龍聖在831洋將大限前的重要考驗，他將與隊友鑀龍競爭最後一席洋將名額，用實際表現爭取留下的機會。

統一獅方面，先發投手胡智為同樣表現出色，用64球投滿5局，被敲4支安打，僅在首局被李凱威擊出二壘安打失掉1分，之後未再丟分，送出5次三振，沒有任何四壞球保送。中繼投手李軍後援1局，被敲1安並送出2次三振，壓制對手。

辛俊昇7局接手，連續解決5人，連續9場無失分。獅隊再換投，髙塩將樹登板，雖被吉力吉撈．鞏冠擊出安打，不過讓下一棒朱育賢三振。

9局上，龍隊派出陳冠偉登板守成。林泓弦擊出游擊滾地球遭到刺殺，陳傑憲隨即敲出安打上壘。接著林佳緯擊出游擊滾地球，游擊手張政禹發生失誤，場上形成一、三壘有人局面。關鍵時刻，陳鏞基擊出右外野平飛球，曾聖安接殺後迅速長傳本壘，成功觸殺三壘跑者，龍隊驚險守住失分危機。

9局下，髙塩將樹續投，三振劉基鴻後讓陳子豪擊出滾地球出局，張政禹三振。兩隊殺進延長賽。

10局上，味全換上陳禹勳登板，面對二壘有人危機，他先讓林安可擊出中外野飛球出局，接著化解蘇智傑的游擊飛球，最後再讓代打胡金龍擊出滾地球出局，順利守下半局。

10局下，獅隊也換投吳承諭，三壘有人狀況，曾聖安擊出再見安打。