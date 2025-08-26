獅帝芬夜市驚魂聞到臭味就知是什麼　想吃遍台灣各種洋芋片口味

▲獅帝芬 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

統一獅新洋投獅帝芬26日隨隊一軍，在賽前進牛棚練投，首度讓教練團近距離觀察狀態。他受訪時坦言，感覺很好，但仍需要一些時間調整，「目前這節奏對我來說很好，希望等到一軍出賽時，能夠拿出完整的表現應戰。」

獅帝芬透露，上一次實戰登板已經是8月初，主動向教練團表達希望先在二軍調整。總教練林岳平表示，預計讓他在二軍投至少2場比賽，最快要到9月第二周才有機會上一軍。

對於加盟統一獅前，還有其他球隊有意網羅，獅帝芬僅表示，「我不知道。」

不過他也表示，對來亞洲打球充滿期待，並談到選擇關鍵，「主要是想找回先發機會。我對亞洲棒球環境的印象一直很好，一直憧憬著，有一天來這裡挑戰。雖然已經進入下半季，但我仍希望能替球隊做出貢獻。」

上周末凌晨抵台後，獅帝芬已經開始探索「美麗的小島」，他直言，台灣真的很美，「大家對我都很友善，希望有更多時間可以四處走走。」

獅帝芬進一步透露，最想品嚐的美食是拉麵，「各種湯麵我都想嘗試看看。」到台南報到之後，也有去過台南當地的夜市，「老實說，我不太清楚我吃的台灣小吃實際是什麼。」但過程中，他聞到了一股臭味，讓他大喊，「哦我知道那個是臭豆腐，這味道真的不行，不管怎樣我都不會想吃它的！」

獅帝芬表示，其實老婆很喜歡吃豆腐，平常在家也會做，「但臭豆腐，那味道......，真的是先不要。」不過對於台灣各式洋芋片口味倒是興致勃勃，「香菜、和牛口味都想試試看。」

記者推薦台灣特別的蚵仔煎口味洋芋片時，他先是一臉疑惑婉拒，不過得知其實並沒有真正的蚵仔味後，隨後笑著回應，「那我會嘗試看看，各種口味的洋芋片都想試試。」

獅帝芬另外指出，目前唯一熟識的是台鋼雄鷹洋投艾速特，「我們在2018、2019年曾是同隊。」不過來台後兩人並未特別聯繫，「倒是先和同隊的布雷克打過招呼，因為我們是同一家經紀公司。」

至於是否認識台灣球員，他表示，「過去在美國可能有交手過，但沒有遇到真的同隊過。」不過他在3A時遇過的一名防護員，曾經是胡金龍的防護員，也算是一種緣分。

台灣天氣對洋將們來說算是一大考驗，獅帝芬笑說，確實有感受到天氣特別悶熱，「我家鄉阿拉巴馬州，也是很熱的地方，但這裡真的更濕更熱，就想辦法適應，多喝水囉！」

