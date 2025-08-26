運動雲

>

獅帝芬夜市驚魂聞到臭味就知是什麼　想吃遍台灣各種洋芋片口味

▲▼ 獅蒂芬 。（圖／記者王真魚攝）

▲獅帝芬 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導 

統一獅新洋投獅帝芬26日隨隊一軍，在賽前進牛棚練投，首度讓教練團近距離觀察狀態。他受訪時坦言，感覺很好，但仍需要一些時間調整，「目前這節奏對我來說很好，希望等到一軍出賽時，能夠拿出完整的表現應戰。」

獅帝芬透露，上一次實戰登板已經是8月初，主動向教練團表達希望先在二軍調整。總教練林岳平表示，預計讓他在二軍投至少2場比賽，最快要到9月第二周才有機會上一軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於加盟統一獅前，還有其他球隊有意網羅，獅帝芬僅表示，「我不知道。」

不過他也表示，對來亞洲打球充滿期待，並談到選擇關鍵，「主要是想找回先發機會。我對亞洲棒球環境的印象一直很好，一直憧憬著，有一天來這裡挑戰。雖然已經進入下半季，但我仍希望能替球隊做出貢獻。」

上周末凌晨抵台後，獅帝芬已經開始探索「美麗的小島」，他直言，台灣真的很美，「大家對我都很友善，希望有更多時間可以四處走走。」

獅帝芬進一步透露，最想品嚐的美食是拉麵，「各種湯麵我都想嘗試看看。」到台南報到之後，也有去過台南當地的夜市，「老實說，我不太清楚我吃的台灣小吃實際是什麼。」但過程中，他聞到了一股臭味，讓他大喊，「哦我知道那個是臭豆腐，這味道真的不行，不管怎樣我都不會想吃它的！」

獅帝芬表示，其實老婆很喜歡吃豆腐，平常在家也會做，「但臭豆腐，那味道......，真的是先不要。」不過對於台灣各式洋芋片口味倒是興致勃勃，「香菜、和牛口味都想試試看。」

記者推薦台灣特別的蚵仔煎口味洋芋片時，他先是一臉疑惑婉拒，不過得知其實並沒有真正的蚵仔味後，隨後笑著回應，「那我會嘗試看看，各種口味的洋芋片都想試試。」

獅帝芬另外指出，目前唯一熟識的是台鋼雄鷹洋投艾速特，「我們在2018、2019年曾是同隊。」不過來台後兩人並未特別聯繫，「倒是先和同隊的布雷克打過招呼，因為我們是同一家經紀公司。」

至於是否認識台灣球員，他表示，「過去在美國可能有交手過，但沒有遇到真的同隊過。」不過他在3A時遇過的一名防護員，曾經是胡金龍的防護員，也算是一種緣分。

台灣天氣對洋將們來說算是一大考驗，獅帝芬笑說，確實有感受到天氣特別悶熱，「我家鄉阿拉巴馬州，也是很熱的地方，但這裡真的更濕更熱，就想辦法適應，多喝水囉！」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

湖人繼續補強禁區！　簽下213公分G聯盟「火鍋王」凱利

湖人繼續補強禁區！　簽下213公分G聯盟「火鍋王」凱利

花2萬美元噓整場！大谷翔平擊掌+飛吻神回擊　教士球迷服氣喊GOAT

花2萬美元噓整場！大谷翔平擊掌+飛吻神回擊　教士球迷服氣喊GOAT

BTS V來了！與大谷翔平夢幻同框　球迷暴動陷瘋狂

BTS V來了！與大谷翔平夢幻同框　球迷暴動陷瘋狂

12歲林晉擇狂飆132公里火球！美媒憂安全嗎？美國醫生點出關鍵

12歲林晉擇狂飆132公里火球！美媒憂安全嗎？美國醫生點出關鍵

9月有答案？庫明加續約僵局突破關鍵曝　美媒：勇士只需改一條件

9月有答案？庫明加續約僵局突破關鍵曝　美媒：勇士只需改一條件

不輕易言退！小野寺賢人離開台鋼繼續現役　當面與台灣球迷說謝謝

不輕易言退！小野寺賢人離開台鋼繼續現役　當面與台灣球迷說謝謝

韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻

熱門新聞

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

湖人繼續補強禁區！　簽下213公分G聯盟「火鍋王」凱利

花2萬美元噓整場！大谷翔平擊掌+飛吻神回擊　教士球迷服氣喊GOAT

讀者回應

﻿

熱門新聞

1Netflix奪WBC日本獨家轉播權！

2紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

3辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

4小野寺賢人結束賽季829送別會

5湖人繼續補強禁區！簽下G聯盟火鍋王

最新新聞

1樂見年輕打者成長多　洪總點關鍵

2鈴木駿輔轉隊首次一軍先發不想輸魔鷹

3獅帝芬夜市驚魂聞到臭味就知是什麼

4魔鷹能留下洪一中妙比啦啦隊外援

5利物浦3比2驚險擊退紐卡索

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【初戀系體育服】啦啦隊女孩齊跳王心凌《Woosa Woosa》 學生時代的青澀記憶都回來了～ #李珠珢

【開場舞全是細節】PS女孩結合排球動作！「低手、跳發」超用心

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366