運動雲

>

桃猿選秀新兵全數簽約完成　首輪鍾亦恩簽約金520萬領銜8人

▲▼桃猿選秀新兵全數簽約完成。（圖／樂天桃猿提供）

▲桃猿選秀新兵全數簽約完成。（圖／樂天桃猿提供）

實習記者蘇嘉偉 / 桃園報導

樂天桃猿隊今日宣布，今年選秀會選進的全部新秀球員已經正式完成簽約，包含先前已公布的許賀捷外，8名好手加入桃猿戰力行列，為球隊注入新活力。

本屆球團第一指名的左投手、現為U18國手的鍾亦恩，與球團簽下簽約金520萬元、激勵獎金100萬元與月薪8萬元的合約，展現出球團的高度重視與期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

綽號「綠島潛水艇」、同樣是U18國手的陳世展，以簽約金320萬元、激勵獎金70萬元與月薪8萬元加盟。另一位投手李育朋則簽下簽約金250萬元、激勵獎金75萬元與月薪7萬元。同為U18國手的王奕翔，以簽約金210萬元、激勵獎金50萬元與月薪7萬元披上桃猿戰袍。

內野手劉曜維則簽下簽約金140萬元、激勵獎金50萬元與月薪7萬元；投手李柏毓簽約金85萬元、激勵獎金40萬元，月薪8萬元；捕手余新喆則以簽約金50萬元、激勵獎金15萬元與月薪7萬元完成加盟。

在報到安排部分，許賀捷目前已隨二軍展開訓練並投入比賽；李育朋、劉曜維、李柏毓與余新喆則將於9月1日向二軍報到。至於鍾亦恩、陳世展與王奕翔三位U18國手，將代表中華隊參加9月5日於沖繩開打的U18世界盃，預計在賽事結束後於9月中旬向球隊報到。

隨著本屆新秀全數簽約完成，樂天桃猿展現出對未來戰力的完整規劃與信心。球團期盼新秀們在專業訓練與實戰磨練中快速成長，未來在一軍舞台大放異彩，為球隊締造更多佳績。

關鍵字： 中華職棒樂天桃猿選秀

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

湖人繼續補強禁區！　簽下213公分G聯盟「火鍋王」凱利

湖人繼續補強禁區！　簽下213公分G聯盟「火鍋王」凱利

花2萬美元噓整場！大谷翔平擊掌+飛吻神回擊　教士球迷服氣喊GOAT

花2萬美元噓整場！大谷翔平擊掌+飛吻神回擊　教士球迷服氣喊GOAT

BTS V來了！與大谷翔平夢幻同框　球迷暴動陷瘋狂

BTS V來了！與大谷翔平夢幻同框　球迷暴動陷瘋狂

12歲林晉擇狂飆132公里火球！美媒憂安全嗎？美國醫生點出關鍵

12歲林晉擇狂飆132公里火球！美媒憂安全嗎？美國醫生點出關鍵

9月有答案？庫明加續約僵局突破關鍵曝　美媒：勇士只需改一條件

9月有答案？庫明加續約僵局突破關鍵曝　美媒：勇士只需改一條件

不輕易言退！小野寺賢人離開台鋼繼續現役　當面與台灣球迷說謝謝

不輕易言退！小野寺賢人離開台鋼繼續現役　當面與台灣球迷說謝謝

【知法犯法】土耳其交通部長「飆速225公里」下場慘曝

熱門新聞

Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

台鋼雄鷹洋投異動！小野寺賢人結束賽季　829澄清湖與球迷告別

湖人繼續補強禁區！　簽下213公分G聯盟「火鍋王」凱利

花2萬美元噓整場！大谷翔平擊掌+飛吻神回擊　教士球迷服氣喊GOAT

讀者回應

﻿

熱門新聞

1Netflix奪WBC日本獨家轉播權！

2紮根三級棒球台奪9冠　U15冠軍教練有感：棒協接地氣了

3辜仲諒拚當會長！　爭取世界棒壘總部設台灣

4小野寺賢人結束賽季829送別會

5湖人繼續補強禁區！簽下G聯盟火鍋王

最新新聞

1樂見年輕打者成長多　洪總點關鍵

2鈴木駿輔轉隊首次一軍先發不想輸魔鷹

3獅帝芬夜市驚魂聞到臭味就知是什麼

4魔鷹能留下洪一中妙比啦啦隊外援

5利物浦3比2驚險擊退紐卡索

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【初戀系體育服】啦啦隊女孩齊跳王心凌《Woosa Woosa》 學生時代的青澀記憶都回來了～ #李珠珢

【開場舞全是細節】PS女孩結合排球動作！「低手、跳發」超用心

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366