洋砲變洋投！戴維森登板締紀錄　韓職史上首位外籍野手站上投手丘

▲NC恐龍洋砲戴維森登板投球。（圖／翻攝自Instagram／ncdinos2011）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

韓國職棒NC恐龍24日對戰樂天巨人之役中出現罕見場面，洋砲戴維森（Matt Davidson）在9局登上投手丘投球。這也是自1998年韓職引進洋將制度以來，首次有外籍野手以投手身份登板。

當時NC恐龍以4比17大幅落後，先發投手李俊赫僅投1.1局便退場，球隊已動用多達5位牛棚投手。考量22、23日連續2戰共消耗8位投手，教練團無奈之下決定讓洋砲戴維森負責消化最後1個出局數。

面對2出局一壘有跑者的狀況，戴維森連投2顆速球，成功讓樂天打者黃誠彬擊成中外野飛球出局，結束第9局。

這一幕雖然有趣，但也反映出NC恐龍本季面臨的投手戰力困境。儘管擁有13勝5敗、聯盟勝投排行榜第3的主力洋投湯普森（Riley Thompson），但整體投手陣容深度仍不足，另名外籍投手艾倫（Logan Allen）6勝10敗表現平平， 頭號本土先發申旼赫僅繳出5勝3敗成績，尚未發揮王牌作用，其他投手皆缺乏完整先發經驗，這使得NC恐龍的球隊防禦率高達4.75，僅優於墊底的Kiwoom英雄（5.58）。

儘管投手不穩，但打線火力彌補了防守缺口，NC恐龍在8月打出0.270的團隊打擊率，且得點圈打擊率高達0.287，排行聯盟第2，使得NC恐龍逐步擺脫低迷，從7月底的第8名攀升至目前的第6名，僅落後聯盟第5的季後賽邊界1場勝差，距第3名SSG登陸者也僅1.5場。