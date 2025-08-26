千賀滉大連8場無勝　坦言力量傳導不如以往

▲千賀滉大連8場先發未能取得勝投。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐約大都會千賀滉大今（26）日先發登板面對費城費城人，主投4局共用87球，被敲6安打、失3分退場，未能摘下本季第8勝，但靠著打線14支安打猛攻13分，以13比3大勝對手。值得一提的是，這已是千賀自從右大腿傷癒復出以來，連續8場先發未能取得勝投。

千賀連8場先發未能取得勝投，賽後他坦言身體尚未完全找回投球感覺，「球出手的力量，沒有像過去那樣正確地傳導到球上。即便如此，我還是希望自己能站在投手丘上幫助球隊。」

回顧今日投球內容，首局千賀便陷入亂流，面對首名打者透納（Trea Turner）連投7球，在滿球數情況下直球被掃至中外野形成三壘安打；下一棒舒瓦伯（Kyle Schwarber）擊出滾地球，大都會雖抓到出局數，卻也先丟1分。

TREA TURNER LEADOFF TRIPLE pic.twitter.com/EjWFhqJIuc — cam ! (@aokstott) August 25, 2025

第3局更關鍵，先是保送舒瓦伯，隨後被哈波（Bryce Harper）敲出右外野安打，再遭到波姆（Alec Bohm）擊出2分打點安打，一度落後3分。雖然他在第4局化解了2出局一、三壘有人的危機，但第5局面對首名打者瑞爾穆托（J.T. Realmuto）便投出觸身球，遭教練換下。

雖然千賀未能拿下勝投，但大都會打線第5局開始發動反攻，文托斯（Mark Vientos）敲出致勝安打，並在6至8局火力大爆發，合計再灌9分，終場以10分差收下大勝。