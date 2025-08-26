道奇球迷接到新人首轟球竟想換大谷簽名球 網友：太失禮

Alex Freeland's first career homer comes in a huge game against the Padres pic.twitter.com/1A5R3ekyjj — MLB (@MLB) August 23, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇 23歲潛力新星「芙莉蓮」佛里蘭德（Alex Freeland）在當地時間8月22日對戰聖地牙哥教士時，擊出職業生涯首支全壘打。而接到這顆紀念球的球迷，竟向球團提出一個特殊的要求，美國《Sports Illustrated》道奇專版報導後，引發熱議。

該報導指出，道奇球迷薩爾達納（Eric Saldana）表示，他認為這顆紀念球可以用來和球團談條件，「我要求了一顆大谷翔平的簽名球。」 不過，球團婉拒了這個要求，改由弗里蘭德親筆簽名的球與球棒作為交換。

薩爾達納最後仍十分滿意，直言，「這不是一筆壞交易。那支球棒是剛從店裡買來的全新棒子，看起來相當不錯。」他帶著笑容離開了教士主場佩特科球場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息曝光後，球迷間立刻出現不同聲音：「對弗里蘭德太失禮了」「他真的是道奇球迷嗎？」「雖然能理解他的心情啦」「這位球迷的談判能力太強了，最後換到選手親筆簽名球＋全新球棒，算是相當豪華的交易。」

值得一提的是，弗里蘭德在隔天又擊出職業生涯第2轟，展現逐漸嶄露頭角的潛力。外界認為，這次球迷得到的簽名球，或許在數年後會比現在更具價值。

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）