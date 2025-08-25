怒砸拍！前球王今年大滿貫僅1勝　溫網、美網皆首輪爆冷輸同一人

Daniil Medvedev looking totally distraught after his loss to Bonzi at the U.S. open.



He’s smashing his racquet and just sitting on the court.



Brutal loss to swallow.



pic.twitter.com/CYvceKNR2M — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

記者游郁香／綜合報導

前世界球王梅迪維夫（Daniil Medvedev）今（25）日在美網首輪歷經5盤大戰，以3比6、5比7、7比6（5）、6比0、4比6敗給法國好手邦奇（Benjamin Bonzi），今年4大滿貫賽僅拿下1勝，且溫網和美網兩度爆冷首輪出局，都是敗給儼然成為他的「剋星」的邦奇。

世界排名滑落到第13的俄羅斯名將梅迪維夫，今日出戰美網男單首輪，碰上世界第51的法國選手邦奇，這場比賽充滿戲劇性。梅迪維夫前2盤以3比6、5比7連續失利，第3盤邦奇一度5比4領先，並握有賽末點準備發球，一名攝影師突然衝進場內準備進入拍攝區，主審因此判給邦奇重發一顆一發。

INSANE scenes in the Medvedev & Bonzi match at US Open



A cameraman was trying to leave after Bonzi missed his 1st serve.



The umpire gave Bonzi a 1st serve.



Daniil: “Are you a man? Are you a man? why are you shaking? What’s wrong huh? Guys he wants to leave. He gets paid by… pic.twitter.com/nzlqgoWxre [廣告]請繼續往下閱讀... August 25, 2025

梅迪維夫立刻衝向主審抗議，他激動質問，「你是男人嗎？你是男人嗎？為什麼在發抖？怎麼了，嗯？各位，他想走了。他是算場次拿錢，不是算小時！」現場觀眾隨即連續發出噓聲超過5分鐘，全場氣氛完全站在梅迪維夫這邊，現場記者形容，「從沒見過這樣的場面。」

▲梅迪維夫在美網5盤大戰不敵邦奇，全年大滿貫賽僅拿1勝。（圖／達志影像／美聯社）

比賽恢復後，邦奇連續發球失誤，梅迪維夫趁勢追成5比5，並在搶七取勝，他比出愛心手勢回應球迷支持。梅迪維夫隨後再以6比0收下第4盤，決勝盤又率先破發，但隨後兩度回送發球局。儘管邦奇因腿傷影響發球，仍頂住5個破發點守住4比3領先，盤末關鍵時刻再度破發，6比4鎖定勝利。

梅迪維夫此役全場出現多達64次非受迫性失誤，表現起伏巨大。比賽結束後，他憤而砸爛球拍，並將包包中的6支球拍直接拋向觀眾席，作為「告別紀念」。

▲邦奇在溫網、美網連續在首輪擊退梅迪維夫。（圖／達志影像／美聯社）

梅迪維夫本季4大滿貫賽戰績慘淡，澳網首輪苦戰5盤險勝世界排名第418的泰國選手桑雷吉（Kasidit Samrej），第二輪隨即不敵美國小將田恩（Learner Tien）；法網首輪鏖戰5盤敗給諾里（Cameron Norrie）；溫網、美網則連續輸給邦奇。這位曾在2021至2024年間，每年至少闖進一次大滿貫決賽的名將，今年卻僅收下一場勝利，堪稱職業生涯最慘1年。