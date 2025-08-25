運動雲

怒砸拍！前球王今年大滿貫僅1勝　溫網、美網皆首輪爆冷輸同一人

記者游郁香／綜合報導

前世界球王梅迪維夫（Daniil Medvedev）今（25）日在美網首輪歷經5盤大戰，以3比6、5比7、7比6（5）、6比0、4比6敗給法國好手邦奇（Benjamin Bonzi），今年4大滿貫賽僅拿下1勝，且溫網和美網兩度爆冷首輪出局，都是敗給儼然成為他的「剋星」的邦奇。

世界排名滑落到第13的俄羅斯名將梅迪維夫，今日出戰美網男單首輪，碰上世界第51的法國選手邦奇，這場比賽充滿戲劇性。梅迪維夫前2盤以3比6、5比7連續失利，第3盤邦奇一度5比4領先，並握有賽末點準備發球，一名攝影師突然衝進場內準備進入拍攝區，主審因此判給邦奇重發一顆一發。

梅迪維夫立刻衝向主審抗議，他激動質問，「你是男人嗎？你是男人嗎？為什麼在發抖？怎麼了，嗯？各位，他想走了。他是算場次拿錢，不是算小時！」現場觀眾隨即連續發出噓聲超過5分鐘，全場氣氛完全站在梅迪維夫這邊，現場記者形容，「從沒見過這樣的場面。」

▲▼美網，前世界球王梅迪維夫、法國好手邦奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅迪維夫在美網5盤大戰不敵邦奇，全年大滿貫賽僅拿1勝。（圖／達志影像／美聯社）

比賽恢復後，邦奇連續發球失誤，梅迪維夫趁勢追成5比5，並在搶七取勝，他比出愛心手勢回應球迷支持。梅迪維夫隨後再以6比0收下第4盤，決勝盤又率先破發，但隨後兩度回送發球局。儘管邦奇因腿傷影響發球，仍頂住5個破發點守住4比3領先，盤末關鍵時刻再度破發，6比4鎖定勝利。

梅迪維夫此役全場出現多達64次非受迫性失誤，表現起伏巨大。比賽結束後，他憤而砸爛球拍，並將包包中的6支球拍直接拋向觀眾席，作為「告別紀念」。

▲▼美網，前世界球王梅迪維夫、法國好手邦奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲邦奇在溫網、美網連續在首輪擊退梅迪維夫。（圖／達志影像／美聯社）

梅迪維夫本季4大滿貫賽戰績慘淡，澳網首輪苦戰5盤險勝世界排名第418的泰國選手桑雷吉（Kasidit Samrej），第二輪隨即不敵美國小將田恩（Learner Tien）；法網首輪鏖戰5盤敗給諾里（Cameron Norrie）；溫網、美網則連續輸給邦奇。這位曾在2021至2024年間，每年至少闖進一次大滿貫決賽的名將，今年卻僅收下一場勝利，堪稱職業生涯最慘1年。

