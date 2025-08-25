運動雲

美網首戰「自認」驚險過關　喬科維奇坦言狀態不佳：真的很驚訝自己身體這麼差

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

24座大滿貫得主、塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）在休戰六週後重返賽場，25日上午於美國網球公開賽男單首輪對決地主新星田恩（Learner Tien）；雖然喬帥最終直落三晉級，但過程卻遠比比數艱辛，喬科維奇賽後坦言自己在比賽中「真的很驚訝身體狀況這麼糟」，認為仍有許多問題需要解決。

比賽開始，喬科維奇展現老將風采，首局就送出2記ACE，僅有4次非受迫性失誤，僅用24分鐘就以6比1拿下首盤。

但自第二盤起，場上局勢急轉直下，田恩逐漸放開手腳，並在第10局逼出盤末點，險些扳平戰局。

喬科維奇第二盤單盤就出現20次非受迫性失誤，還因腳步不佳摔倒，幸好他在搶7關鍵時刻頂住壓力，以7比6(3)驚險拿下，也為最終勝利奠定基礎。

「這是一場奇怪的比賽，第一盤20分鐘就結束，但第二盤卻打了1小時20分鐘，完全是相反的節奏，」喬科維奇表示，「對我來說，在第二盤能保持冷靜並在搶七勝出是關鍵，之後我感覺好多了，我當然還能表現得更好，但這是展開本屆賽事的不錯開始。」

這是喬科維奇自溫布頓4強敗給義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）以來的第一場比賽，賽事中多次可見他望向教練席尋求技術建議，甚至因右腳大拇指出血而要求ATP防護員進場包紮。

「我一開始打得很好，但在第二盤幾局拉長後，我開始覺得真的很不舒服，我真的很驚訝自己身體狀況這麼差，」喬科維奇接著直言，「好在現在有兩天休息，雖然這讓我有些擔憂，但並沒有受傷，只是很難在長回合後恢復體力。」

他補充道：「第二盤我掉了水準，失誤很多，讓對手回到比賽，不過我很高興自己能在第二盤後重置心態，第三盤就順利結束比賽。」

19歲的田恩現世界排名第50，今年已拿下4場Top10勝利，包括在澳網爆冷擊敗梅迪維夫（Daniil Medvedev）；可惜生涯首度登上可容納 23000人的亞瑟阿許球場夜場，他因緊張出現25次非受迫性失誤，其中包含5次雙發失誤，錯失擊敗偶像的機會。

喬科維奇則說：「在重要分數上，我只是比他多把一球打進去，我覺得能經歷這樣的比賽也不錯，某種程度上算是正式打破比賽僵局，現在很期待下一場挑戰。」

喬科維奇今年賽季戰績為27勝9敗，他上一次在美網封王已是2023年，今年他力拚重返巔峰，但也承認必須避免再次陷入體能困境。

「有正面的地方，但也有希望不要再發生的狀況，特別是我在第二盤的身體感覺，」喬帥最後強調，「這會讓比賽變得更艱難，不過我有兩天可以休息調整，這點還是好的。」

接下來，這位4屆美網冠軍將於27日第二輪迎戰美國資格賽選手什瓦伊達（Zachary Svajda）。

