等了29年！資深教頭賴敏男淚灑記者會　5度叩關威廉波特終於圓夢

▲東園少棒教練賴敏男。（圖／中華棒協提供）

文／中央社

台北市東園國小少棒隊總教練賴敏男今天在威廉波特奪總冠軍賽後，哽咽淚灑記者會場。他說台灣已經很久很久沒拿過冠軍，在基層當教練已32年，2015年只打了4場，但十年磨一劍，冥冥中自有排再來挑戰。

台灣隊今天在威廉波特世界少棒錦標賽投、打、守近乎完美，讓美國隊無法得分，以7比0獲得總冠軍。這是台灣於1996年後，再次榮登國際少棒殿堂總冠軍。

許多台北萬華的小球員與家長知道，賴敏男為了培育棒球小將和自己最愛的棒球，奉獻了大半生，執著尋找資源，陪球員練球，征戰國內與海外各項比賽。 「2005年如願來到威廉波特（Williamsport），2015年只打了4場球最後輸給墨西哥，2017年挑戰亞太區資格未能如願。」

他在威廉波特奪冠後記者會細數自己的威廉波特情緣。 「時隔10年，台灣有句話叫十年磨一劍，這個機會在2年前看到這批選手，好像冥冥中安排讓我再來挑戰，第一場就遇到墨西哥，我告訴自己...」

賴敏男已哽咽無法再說下去。 孩子們幫台灣抱回29年不見的總冠軍，在記者會上還是像孩子，話不多，顯得靦腆，仍掩不住開心。但對賴教練來說，這是一生的方向。

但他還是一本正經地說：「當然很高興贏得比賽，台灣已經很久很久沒有拿過冠軍了。近幾年從第3名，去年第2名，我們也背負國人期待，今年終於拿下這一戰。」

台灣隊在威廉波特12天賽程、5場比賽中，賴敏男在重要時刻總能悉心沉穩調度，球員臨危不亂，表現穩定，讓主跑賽事多年的美國記者也嘖嘖稱奇，有記者上午就準確預料賽果。 賴敏男冷靜分析，球隊2年前成軍時，在國內重要比賽也幾乎讓對手零得分，就是掌握整個投手戰力，先以守為攻，球員都做到要求，不急著強攻，把自己本份守好，未來比賽比較會無往不利。在盡量減少失分情況下，再有效得分贏得勝利。

賴敏男回想，從小想打棒球，小時候爸爸要他半夜起來看棒球，就起來看棒球，逐漸愛上棒球。 台灣棒球發展史與威廉波特小聯盟淵源很深。他說：「當我喜歡看棒球後，就立志繼續打球，當職業球員，但自己沒有能力。因為喜歡棒球，退下來當教練，一直在基層服務已經32年，對棒球的熱愛就是持續下去。」

