台灣混血強打「龍仔」豪砲再出擊！　本季第19轟出爐還追平隊史超神紀錄

▲台灣混血強打「龍仔」豪砲再出擊！。（圖／截自球隊官網）



記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊3A愛荷華小熊（Iowa Cubs）陣中混血大砲強納森·龍（Jonathon Long）再展現強打威力！24日對戰太空人3A糖城太空牛（Sugar Land Space Cowboys）時，不僅擊出本季第19轟，還創下了隊史紀錄，幫助球隊最終7比2拿下勝利。

強納森·龍這場比賽擔任先發一壘手並排在第3棒；開賽首打席，他便以一支強勁並帶有打點的安打助隊1比0打開局面，這次安打的擊球初速達到104.9英哩；這也讓他延續了驚人的紀錄，連續34場比賽上壘，成功追平了佩拉扎（Yonathan Perlaza）在2023年創下的隊史紀錄。

Jonny Long extends his on-base streak to 34 consecutive games! pic.twitter.com/sxBkwmouf3 — Iowa Cubs (@IowaCubs) August 23, 2025

雖然第2打席擊出雙殺，但龍在第3打席鎖定對方89.8英哩直球，一棒扛出左中外野，最終以422英呎的飛行距離飛出場外，這是他本賽季第19支全壘打，擊球初速達107.4英哩，這一擊也幫助球隊將比分擴大至6比0。

LONG PULVERIZES THIS BALL



107 MPH

422 FEET pic.twitter.com/tI2UlXqSAl — Iowa Cubs (@IowaCubs) August 24, 2025

最終愛荷華小熊7比2獲勝，強納森·龍整場比賽打擊表現出色，5打數中貢獻了2安打，包含1支全壘打，並且打回了2分打點；儘管吞下1次三振，他的賽季打擊三圍依然保持在.311/.412/.504，攻擊指數高達0.916。

此外，效力海盜2A艾托納灣鴨（Altoona Curve）的台灣投手陳柏毓，在轉任牛棚後，表現愈發穩定；今天他於對戰費城人2A雷丁費城人（Reading Fightin Phils）的比賽中，於4局上成功登板，為球隊投了3局，只被擊出1支安打，貢獻4次三振力保不失，最終海盜2A以4比2獲勝，陳柏毓也收下了本季第4勝，並延續了自己的2連勝紀錄。

海盜3A印第安納波利斯印地安人（Indianapolis Indians）的鄭宗哲則在今日的比賽中對陣大都會3A雪城大都會（Syracuse Mets），雖然他在3打數中未能擊出安打，但仍憑藉野手選擇成功上壘，並成功盜壘，達成本季第14次盜壘。鄭宗哲的打擊三圍目前為.213/.314/.290，攻擊指數0.604。