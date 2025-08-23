「虎道同盟」主題日登場　鳥谷敬盛讚新莊氛圍如大聯盟、親授「鐵人」秘訣

運動雲

▲鳥谷敬。（圖／富邦悍將提供）

▲鳥谷敬。（圖／富邦悍將提供）

記者胡冠辰／新莊報導

富邦悍將23日於新莊棒球場舉辦與日職阪神虎聯名的「虎道同盟」主題日，特別邀請前阪神虎球星鳥谷敬擔任開球嘉賓，與昔日隊友林威助再度同台；開球後鳥谷敬受訪時分享他對中華職棒、台灣球員的印象，更談到自己能締造近2000場出賽、締造「鐵人」紀錄的關鍵心法。

首次造訪新莊球場，鳥谷敬對場地與現場氣氛留下深刻印象，「整體氛圍很像大聯盟球場，加上天然草皮，對選手來說是非常好的打球環境。」

同時鳥谷敬也指出，台灣過往有許多實力堅強的選手，特別提到曾在日職對戰過的陳偉殷與陽岱鋼，「因為對戰經驗較多，所以印象特別深刻。」

▲鳥谷敬。（圖／富邦悍將提供）

▲鳥谷敬。（圖／富邦悍將提供）

談及自己在職業生涯中連續出賽1939場、游擊手連續398場出賽的紀錄，鳥谷敬強調：「隨著年紀增長，必須不斷檢視自己的身體狀況，年輕時的方法不一定適用於職涯後期，最重要的是持續調整、適應身體的變化。」此番言論也提點年輕後輩要懂得與身體對話，找到屬於自己的訓練節奏與調整方式。

雖然是首次現場觀戰富邦悍將比賽，鳥谷敬坦言對球隊仍在了解階段，不過他表示，從過去在日本打球時就知道不少台灣選手的實力，「像林桑（林威助）這樣在日本打過球的台灣選手很多，能力真的非常好。」

最後，鳥谷敬也談到他對台灣棒球的整體觀察，他認為台灣球員在力量與技巧之間拿捏得當，「有些選手像美國球員一樣以力量見長，也有選手展現如日本選手般的細膩技巧，這樣的平衡若能維持得好，成績自然會水漲船高。」

﻿

