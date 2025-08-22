運動雲

>

李勛傑首轟奪MVP釋放壓力　坦言曾陷低潮：真的好久沒這種感覺了

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿小將李勛傑今（22日）在主場對統一獅的比賽中，轟出生涯首支全壘打，並獲選單場最有價值球員（MVP）；這一轟不僅為球隊打破僵局，更為自己低潮中的努力寫下具意義的一筆，賽後他直言：「真的好久沒有這種感覺了。」

▲▼中職李勛傑。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中職李勛傑。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

此役5局下半，李勛傑在兩人上壘的情況下，逮中統一獅洋投蒙德茲的投球，一棒轟向右外野牆外，為桃猿打下關鍵3分，現場氣氛瞬間沸騰；談到擊出首轟的瞬間，李勛傑笑說：「感覺蠻好的，當下就只是確認有沒有出去而已，真的很開心。」

事實上，李勛傑在本季中曾經歷長打爆發期，但隨後陷入手感低迷，他坦言，那段期間充滿挫折與掙扎：「可能就是突然沒辦法打出自己想要的成績，負面的想法就變很多。」

為了突破難關，他與打擊教練密切討論、調整，雖然技術面未有大幅改變，但他指出，「主要是想法上的問題佔比較多，技術就是每天重複做、找出問題，然後把問題簡單化。」

對於今年能夠屢次貢獻關鍵表現，李勛傑將一切歸功於團隊競爭與自我要求：「我們隊上能打的選手很多，我就是盡我所能做好每件事，把教練與自己要求的事情發揮出來。」

全壘打飛出全場後，隊友歡呼、觀眾沸騰，李勛傑在一壘上的情緒也難掩激動，他最後說：「我覺得那是釋放壓力啦，因為最近真的很跌跌撞撞的。」

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作　走進棒球場「繼續送幸福」

《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作　走進棒球場「繼續送幸福」

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

張育豪只簽1.5年欲爭取提前換約　林華韋：少見但尊重

張育豪只簽1.5年欲爭取提前換約　林華韋：少見但尊重

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

羅伯斯點評「不符預期」康佛托　「不會無限期給機會」

羅伯斯點評「不符預期」康佛托　「不會無限期給機會」

王建民談洋投最後抉擇！3人搶2席？韋禮加831前難上一軍

王建民談洋投最後抉擇！3人搶2席？韋禮加831前難上一軍

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

熱門新聞

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

李洋傳接運動部長年收入有望上看600萬　經紀人親回應傳聞

鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作　走進棒球場「繼續送幸福」

富邦悍將簽下9名新秀！張育豪合約總值740萬　1投變「空氣」

U15亞洲盃／中華隊10比0擊退菲律賓　明日「殊死戰」會師日本！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊10比7擊敗日本晉級冠軍戰！

2李洋傳接運動部長　年收入上看600萬

3鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢

4《綜藝大集合》與統一獅首次跨界合作！

5富邦悍將簽下9名新秀！1投變「空氣」

最新新聞

1張洺瑀職棒9年首奪MVP　賽後哽咽

2平野扮後勁2號？宋晟睿笑曝一彩蛋

3李勛傑首轟奪MVP釋放壓力

4宋晟睿雙響！平野：我是後勁2號

5古久保健二肯定李勛傑首轟展自信

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

水彈女神權恩妃現身大巨蛋　熱舞《Crazy In Love》全場嗨翻

宋晟睿雙響破後勁神話解密關鍵！　笑曝平野扮2號：都自己當裁判

宋晟睿雙響！　平野惠一也有功勞：我是後勁2號

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

調皮鬼李珠珢發起戰鬥　邀雅英PK「胸拳小書包」

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

【泰格與雪兒】抓包閨密
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366