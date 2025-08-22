李勛傑首轟奪MVP釋放壓力　坦言曾陷低潮：真的好久沒這種感覺了

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿小將李勛傑今（22日）在主場對統一獅的比賽中，轟出生涯首支全壘打，並獲選單場最有價值球員（MVP）；這一轟不僅為球隊打破僵局，更為自己低潮中的努力寫下具意義的一筆，賽後他直言：「真的好久沒有這種感覺了。」

▲▼中職李勛傑。（圖／記者李毓康攝）



此役5局下半，李勛傑在兩人上壘的情況下，逮中統一獅洋投蒙德茲的投球，一棒轟向右外野牆外，為桃猿打下關鍵3分，現場氣氛瞬間沸騰；談到擊出首轟的瞬間，李勛傑笑說：「感覺蠻好的，當下就只是確認有沒有出去而已，真的很開心。」

事實上，李勛傑在本季中曾經歷長打爆發期，但隨後陷入手感低迷，他坦言，那段期間充滿挫折與掙扎：「可能就是突然沒辦法打出自己想要的成績，負面的想法就變很多。」

為了突破難關，他與打擊教練密切討論、調整，雖然技術面未有大幅改變，但他指出，「主要是想法上的問題佔比較多，技術就是每天重複做、找出問題，然後把問題簡單化。」

對於今年能夠屢次貢獻關鍵表現，李勛傑將一切歸功於團隊競爭與自我要求：「我們隊上能打的選手很多，我就是盡我所能做好每件事，把教練與自己要求的事情發揮出來。」

全壘打飛出全場後，隊友歡呼、觀眾沸騰，李勛傑在一壘上的情緒也難掩激動，他最後說：「我覺得那是釋放壓力啦，因為最近真的很跌跌撞撞的。」