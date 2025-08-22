喬科維奇美網前夕現身洋基球場　開球引關注、力拚生涯第25座大滿貫

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）在美網開打前夕現身洋基球場。（圖／達志影像／美聯社）
記者胡冠辰／綜合報導
塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）在美網開打前夕現身洋基球場，擔任紐約洋基對戰波士頓紅襪比賽的開球嘉賓；他的投球落地後才進入捕手手套，畫面引發球迷熱議。不過，這位38歲的老將真正的焦點，仍是即將展開的美網征途。
Thank you to tennis legend Novak Djokovic for throwing out tonight's ceremonial first pitch! x@DjokerNole | #RepBX pic.twitter.com/zPryVAk3MQ— New York Yankees (@Yankees) August 21, 2025[廣告]請繼續往下閱讀...
喬科維奇身穿白色護袖完成開球，條紋軍捕手威爾斯（Austin Wells）負責接球，雖然球在本壘前彈地，但現場氣氛依舊熱烈；活動期間，喬科維奇與洋基球星賈吉（Aaron Judge）互換紀念品，送出網球拍並獲得簽名球棒，同時也與沃爾普（Anthony Volpe）、威爾斯合影留念。
Novak Djokovic throws out the 1st pitch at Yankee Stadium! pic.twitter.com/CVpzNuSXFk— MLB (@MLB) August 22, 2025
美網正賽將於24日在美國網球協會國家網球中心登場，喬科維奇以第7種子身份出戰，首輪對手是美國小將田（Learner Tien）；這位四度在美網封王的名將，上一次奪冠已是2023年，當時他追平考特（Margaret Court）24座大滿貫紀錄，今年他將力拚生涯第25座大滿貫單打冠軍。
Novak Djokovic thought about sticking to what he does best before throwing out the first pitch the old fashioned way at tonight's Yankees game pic.twitter.com/oNOIAUDTVk— New York Post Sports (@nypostsports) August 21, 2025
雖然已兩年未嚐大滿貫冠軍滋味，但喬科維奇依舊是美網最具威脅的競爭者之一，隨著比賽即將開打，所有焦點都將聚焦在他能否再次在紐約立下傳奇里程碑。
