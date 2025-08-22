周彥農對兄弟6保送後下二軍調整　林岳平點評：關鍵在「勝負欲」

▲周彥農。（圖／中職提供）



記者胡冠辰／桃園報導

統一獅21日將20歲新秀投手周彥農降至二軍，今日由陳傑憲與投手姚杰宏升上一軍；總教練林岳平賽前受訪時坦言，周彥農的問題並非技術層面，而是心理上的「缺乏勝負慾望」。

獅隊20日與中信兄弟交手，周彥農擔任先發僅投3局就遭遇亂流，不僅被敲出一發全壘打，還送出6次四壞球，失掉4分退場；對於這位年輕投手的表現，林岳平表示：「保送只是結果，真正的問題是他在投球時，表情面露擔心的感覺，擔心自己投不好，而不是想要挑戰對手。」

林岳平指出，這是周彥農首次面對中信兄弟，投起來的感覺是那種很擔心自己投不好，而不是想要與對方一較高下的勝負感，才會導致保送連發，「沒有那股想跟對手決勝負的勁，所以才會一直投壞球，你要有勇氣跟打者對決，即使被打6支安打都能接受，但保送等於是沒有收穫的對戰。」

談到未來規劃，林岳平表示，周彥農此次下二軍主要是為了「中間調整」，仍對他的潛力抱持期待；「球季還有一個半月，什麼情況都有可能發生，他還是得做好準備，隨時有機會再回到一軍。」

至於今日升上一軍的姚杰宏，林岳平透露，是為了補強即將面對的先發需求而提前部署，「目前是朝長中繼方向規劃。」