吉田正尚沉寂12打席終於安打　直言「接下來每場都輸不得」

▲吉田正尚終止連續12打數無安打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

波士頓紅襪外野手吉田正尚今（22）日出戰紐約洋基，擔任先發第6棒、指定打擊，單場4打數1安打，成功終止連續12打數無安打的低潮。紅襪終場以6比3獲勝，結束3連敗，在美聯外卡爭奪戰中保住競爭位置，吉田賽後坦言，「接下來的比賽每場都輸不得。」

吉田正尚此役開局首打席雖因對方失誤上壘，未能敲出實質安打，但在第4局面對對方先發右投希爾（Luis Gil）的96英里四縫線速球，擊出左外野線邊二壘安打，沉寂12打席終於敲出安打。

他表示，這發安打的擊球角度並非刻意安排，「只是剛好打到那個方向。」但他觀察到左外野手撞牆倒地，因此果斷加速跑上二壘。

第3、4打席吉田皆有得點圈機會，但未能擊出安打，他坦言目前打擊狀態「整體和之前差不多」，表情略顯失落。第5打席要面對左投時，吉田被教練團換下，由代打上場。整場比賽4打數1安打，打擊率小幅上升至0.236。

紅襪從第6局起反攻追平比數，第7局靠洛威（Nathaniel Lowe）關鍵安打反超，第9局再由安東尼（Roman Anthony）轟出本季第5號全壘打鎖定勝局。

投手方面，先發右投喬里托（Lucas Giolito）雖然僅投4.2局失3分提前退場，但5名牛棚穩定接力，守護神查普曼（Aroldis Chapman）9局上演3上3下完成關門。

面對外卡競爭激烈的局勢，吉田強調，「我們還有很多場不能輸的比賽，對手也都不好對付，得全力以赴。」