道奇「芙莉蓮」3安猛打　笑談噴裝三壘安打：其實有點累

▲佛里蘭德擊出噴裝三壘安打。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇23歲潛力新星「芙莉蓮」佛里蘭德（Alex Freeland）今（22）日對科羅拉多落磯之戰擔任先發第5棒、三壘手，敲出大聯盟生涯首度單場3安打，還貢獻關鍵三壘安打與保險分，幫助球隊以9比5取勝。

首局擊出左外野飛球遭接殺後，佛里蘭德3局上敲出飛越中外野手頭頂的安打，隨後拔腿狂奔、頭盔甩飛成功攻佔三壘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Alex Freeland, LEADOFF TRIPLE! pic.twitter.com/67XxXO5I61 — Hyeseong Kim Muse 김혜성 (@HyeseongKimMuse) August 21, 2025

4局上他在2出局、二壘有人的情況下擊出二壘安打，再為球隊追加重要保險分；9局上最後打席，他再添1支內野安打，完成生涯首次3安猛打賞。

Alex Freeland’s second extra-base hit of the day extends the Dodgers’ lead



: Dodgers Rockies on Sportsnet pic.twitter.com/6eVUXqJliy — Sportsnet (@Sportsnet) August 21, 2025

他賽後受訪表示，「今天我能穩穩掌握速球，也不輕易出棒，第1支安打出現讓我稍微有了信心，之後每個打席感覺都更穩定一些。」至於那支暴衝噴裝的三壘安打，他笑稱「其實滑完有點累」。

佛里蘭德在7月底因金慧成左肩受傷進入傷兵名單，從小聯盟升上大聯盟。他強調自己近期最大的收穫，是認知到「大家的水準都非常高，所以更需要確實做好準備」。

近3場比賽中，他11打數敲出4安打，狀態逐漸加熱，「我想我真的開始建立自信了，現在對環境比較熟悉，能更自在地發揮，也越來越知道該怎麼在這裡打球。」

道奇目前內野陣容飽受傷兵困擾，包含蒙西（Max Muncy）、艾德曼（Tommy Edman）、金慧成皆因傷缺陣。佛里蘭德適時地挺身而出為球隊注入戰力，他強調，「今天的勝利很重要，希望把這股氣勢帶到與聖地牙哥教士的3連戰中。」