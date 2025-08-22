台美混血費爾柴德進60天傷兵名單　WBC替台出戰恐添變數

▲29歲台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

坦帕灣光芒22日宣布陣容異動，29歲台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）因右側腹斜肌拉傷，被轉移至60天傷兵名單，至少要等到例行賽最後一週才有機會回歸；此舉不僅讓他的本季幾乎提前報銷，也為他先前表態願意代表台灣出戰2026年世界棒球經典賽（WBC）的計畫，增添不確定性。

#Rays now make this official:

Williams called up.

Kim to 10-day IL (low back inflammation).

OF Stuart Fairchild (right oblique strain) shifted from 10- to 60-day IL to create 40-man roster spot.https://t.co/00iG7W8DRZ
August 21, 2025

費爾柴爾德今年命運多舛，開季遭辛辛那提紅人指定讓渡（DFA），隨後轉戰亞特蘭大勇士，然而在勇士期間，他因右手小指受傷，僅出賽28場，打擊表現也未如預期，7月底再次被DFA，最終以現金交易方式加入光芒隊。

不料，他還沒來得及替光芒登場，便因右側腹斜肌受傷進入傷兵名單，如今被轉入60天傷兵名單，最快也要等到例行賽最後一週才能回歸；如果屆時光芒已無季後賽希望，這位外野手的球季恐怕將提前結束。

The Tampa Bay Rays have placed INF Ha-Seong Kim (low back inflammation) on the 10-day IL (retro Aug. 20) and selected INF Carson Williams from Triple-A Durham. To make room on the 40-man roster, OF Stuart Fairchild (right oblique strain) was transferred to the 60-day IL.… — Rays Communications (@RaysPR) August 21, 2025

在相應的陣容異動中，光芒將南韓金手套內野手金河成（Ha-Seong Kim）放入10天傷兵名單（背部發炎），並自3A召回百大新秀排名第4、同時是農場頭號潛力游擊手的威廉斯（Carson Williams）；為了清出40人名單空間，球團選擇將費爾柴爾德轉移至60天傷兵。

費爾柴爾德日前公開表態，願意代表台灣隊出戰2026年WBC，成為繼小熊隊3A重砲「龍仔」龍（Jonathon Long）之後，第二位表態的旅美打者，此舉一度振奮台灣球迷，但如今受困於傷勢，他未來的健康狀態恐怕將影響能否如願披上台灣隊戰袍。