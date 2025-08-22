塞爾提克FMVP布朗父親遭控「企圖謀殺」被捕　被刺傷者緊急送醫

▲塞爾提克球星布朗父親昆頓．M．布朗因涉入刺傷案遭逮捕，案件引發關注。（圖／美聯社／達志影像）

記者游郁香／綜合報導

NBA東區老牌勁旅塞爾提克FMVP布朗（Jaylen Brown）的父親，驚傳捲入一起暴力事件，根據《ESPN》報導，昆頓．M．布朗（Quenton M. Brown）涉嫌在拉斯維加斯停車場多次刺傷他人，遭警方以「企圖謀殺」罪名逮捕。

根據多家美國媒體報導，現年57歲的昆頓．M．布朗在當地時間周四上午被捕，並被收押至克拉克郡拘留中心，當天下午首度出庭，法官裁定保釋金為30萬美元，案件將於下周二再度開庭審理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

警方指出，案件發生在周三晚間6點前後，地點位於一處公園停車場。當時昆頓．M．布朗駕駛SUV停靠時疑似刮傷另一輛車，車內男子下車查看損傷後，雙方爆發口角。根據逮捕報告，爭執過程中布朗突然取出不明物體，趁對方轉身之際，從背後多次刺傷對方。

Jaylen Brown’s father, Marselles Brown, was arrested for attempted murder after allegedly stabbing a youth football coach during a dispute over a parking spot, per @TMZ_Sports pic.twitter.com/Ut23IaRSYu — NBACentral (@TheDunkCentral) August 21, 2025

受害者隨即被送往醫院接受手術，背部與右胸皆有刀傷，右側肋骨骨折，醫師形容傷勢「相當危急」，目前仍在治療中。警方則在昆頓．M．布朗衣物上發現血跡，但未尋獲涉案刀具。

昆頓．M．布朗的律師阿諾．溫斯託克（Arnold Weinstock）受訪時強調，當事人是基於「自我防衛」才動手，並聲稱對方持槍並用槍擊打昆頓．M．布朗頭部，不過這部分細節未被警方寫入報告。溫斯託克同時認為，30萬美元的保釋金「過高」，但預料昆頓．M．布朗可在一兩日內交保。

28歲的布朗目前正值生涯巔峰，已4度入選全明星賽，並在2024年NBA總決賽獲選FMVP，自2016年以探花之姿進入NBA，始終效力於塞爾提克。