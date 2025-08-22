鄧愷威遭巨人下放3A！結束20天美夢　大聯盟出賽4場防禦率近9

▲鄧愷威本季在大聯盟累積4場出賽，近期因表現起伏再度被巨人下放3A。（圖／美聯社／達志影像，下同）

記者游郁香／綜合報導

舊金山巨人台灣投手鄧愷威今（22）日遭球團下放3A，結束20天的大聯盟之旅。他自2日登上大聯盟後，至今出賽4場，其中3場先發，僅一次投滿5局，累積13.1局防禦率高達8.78 。

巨人此波名單異動，鄧愷威與外野手麥克雷（Grant McCray）被下放小聯盟，右投佩格羅（Dauri Moreta）與外野手梅託斯（Luis Matos）被拉上大聯盟，左投米勒（Kyle Muller）則列入60天傷兵名單。

鄧愷威本季在3A總計出賽25場（4場先發），投54局送出86次三振，防禦率3.67，每局被上壘率僅1.11。他於8月2日升上大聯盟，首戰先發對大都會雖完成初登板，但僅投3.1局失5分吞敗。

8日次戰面對國民，他擔任第2任投手，接替開局投手蓋吉（Matt Gage）登板，後援5局無失分，率隊以5比0完封華盛頓國民，奪下大聯盟生涯首勝，也終結台灣投手在大聯盟長達將近6年的勝投空窗，成為繼2019年的王維中後，睽違2163天再有台灣投手在大聯盟奪勝。

然而，隨後兩場對教士時，鄧愷威無法延續佳作，表現不盡理想，合計5局被敲7安、送出4次三振與5次保送，失10分（8分責失），連兩場吞敗投。最近一次是20日先發再戰教士，他前3局表現不俗，但第4局因連續2次觸身球陷入亂流，最終僅投3.1局失3分（2自責），再度承擔敗投。

賽後鄧愷威直言對第4局的控球失誤最為不滿，「前3局覺得還可以，第4局比較可惜，兩次觸身球影響比賽走向。」總教練梅爾文（Bob Melvin）則認為他有進步跡象，「比上次狀況更好，控球看起來更穩，也能製造揮空。不過第4局的觸身球，確實讓比賽失控。」

截至目前，鄧愷威在大聯盟累計4場出賽（3場先發），累計1勝2敗，投13.1局被敲14安，失15分（13分責失），投出12次三振、9次保送和3次觸身，防禦率高達8.78，每局被上壘率1.73、被打擊率則為0.269。