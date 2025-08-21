運動雲

>

北捷送玫瑰花！「玫好時光」活動　小龍女陪你過七夕

▲北捷送玫瑰花！「玫好時光」活動　小龍女陪你過七夕。（圖／味全龍提供）

▲北捷送玫瑰花！「玫好時光」活動　小龍女陪你過七夕。（圖／味全龍提供）

記者胡冠辰／綜合報導

七夕將至，臺北捷運公司攜手「台北花卉產銷公司」推出「與你共捷 玫好時光」情人節系列活動，即日起浪漫開跑。

新會員免費送玫瑰
8月28日與29日兩天，只要下載「台北捷運Go」App並輸入邀請碼 5288成為新會員，即可在捷運中山站、台北車站、市政府站、西門站、松江南京站、忠孝復興站、板橋站、新埔站、台北 101/世貿站及南京復興站等10站免費兌換一朵玫瑰花。

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動時段為上午9點至下午2點於中山站，下午3點至晚間8點則於其他九站，每位會員限領一份，數量有限，送完為止。

快閃花店打卡優惠

即日起至8月30日，Metro Corner ✕ Smile Box ✕ 台北花卉產銷公司於中山站推出七夕限定快閃花店，打造浪漫氛圍，旅客可盡情拍照打卡。

8月27日至30日期間，凡於聯名店購買「隨身花瓶系列」商品，台北捷運 Go 會員可憑點數享優惠：扣5點可兌換「買花贈精美提盒」券、扣 10點可享「把愛裝進袋子」精美花束優惠價1314元。（象徵「愛你一生一世」）

啦啦隊浪漫應援

8月29日更邀請中華職棒味全龍啦啦隊成員琪琪與蘿拉，於中山站擔任一日店長，與粉絲近距離互動，共度甜蜜情人節。

關鍵字： 中華職棒味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／正式解散！　高雄鋼鐵人退出PLG職籃

快訊／正式解散！　高雄鋼鐵人退出PLG職籃

快訊／PLG職籃全新第4隊「洋基工程」　新任主帥傳李逸驊接任

快訊／PLG職籃全新第4隊「洋基工程」　新任主帥傳李逸驊接任

快訊／奧運金牌名將李洋傳接「運動部長」　最快8月23日後揭曉

快訊／奧運金牌名將李洋傳接「運動部長」　最快8月23日後揭曉

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

大谷翔平進化成「全新投手」　三大關鍵改變震撼聯盟

大谷翔平進化成「全新投手」　三大關鍵改變震撼聯盟

快訊／台灣勝委內瑞拉　威廉波特少棒晉級軍國際組冠軍賽

快訊／台灣勝委內瑞拉　威廉波特少棒晉級軍國際組冠軍賽

U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列

U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

勇士補強來了！將簽前最佳第六人　小柯瑞也在考慮名單上

獨家／台灣男籃4號位斷層　田壘笑稱要開「長人訓練營」

獨家／台灣男籃4號位斷層　田壘笑稱要開「長人訓練營」

沒有空氣！桃猿新秀全達成共識　首輪鍾亦恩簽約金破500萬

沒有空氣！桃猿新秀全達成共識　首輪鍾亦恩簽約金破500萬

【不被愛的才是第三者】阿金搶走媽副駕　滿臉得意還偷笑XD

熱門新聞

快訊／正式解散！　高雄鋼鐵人退出PLG職籃

快訊／PLG職籃全新第4隊「洋基工程」　新任主帥傳李逸驊接任

快訊／奧運金牌名將李洋傳接「運動部長」　最快8月23日後揭曉

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

大谷翔平進化成「全新投手」　三大關鍵改變震撼聯盟

快訊／台灣勝委內瑞拉　威廉波特少棒晉級軍國際組冠軍賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1正式解散　鋼鐵人退出PLG職籃

2PLG第4隊洋基工程　李逸驊有望成主帥

3奧運金牌名將李洋　傳接運動部長

4鄧愷威為何還能先發？ 教頭告訴你

5聯盟官網揭大谷翔平三大關鍵改變

最新新聞

1渣打台北馬拉松　修杰楷領跑11K挑戰組

2道奇Kiké睽違45天復出　敲2安1打點

3菊池雄星990K登大聯盟日本投手第5

4李洋傳執掌運動部　林鴻道發聲給讚

5李洋傳接運動部部長　鄭世忠回應

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366