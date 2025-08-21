▲北捷送玫瑰花！「玫好時光」活動 小龍女陪你過七夕。（圖／味全龍提供）



記者胡冠辰／綜合報導

七夕將至，臺北捷運公司攜手「台北花卉產銷公司」推出「與你共捷 玫好時光」情人節系列活動，即日起浪漫開跑。

新會員免費送玫瑰

8月28日與29日兩天，只要下載「台北捷運Go」App並輸入邀請碼 5288成為新會員，即可在捷運中山站、台北車站、市政府站、西門站、松江南京站、忠孝復興站、板橋站、新埔站、台北 101/世貿站及南京復興站等10站免費兌換一朵玫瑰花。

活動時段為上午9點至下午2點於中山站，下午3點至晚間8點則於其他九站，每位會員限領一份，數量有限，送完為止。

快閃花店打卡優惠

即日起至8月30日，Metro Corner ✕ Smile Box ✕ 台北花卉產銷公司於中山站推出七夕限定快閃花店，打造浪漫氛圍，旅客可盡情拍照打卡。

8月27日至30日期間，凡於聯名店購買「隨身花瓶系列」商品，台北捷運 Go 會員可憑點數享優惠：扣5點可兌換「買花贈精美提盒」券、扣 10點可享「把愛裝進袋子」精美花束優惠價1314元。（象徵「愛你一生一世」）

啦啦隊浪漫應援

8月29日更邀請中華職棒味全龍啦啦隊成員琪琪與蘿拉，於中山站擔任一日店長，與粉絲近距離互動，共度甜蜜情人節。