藍鳥替前賽揚投手騰出位置　前起亞虎外援暫退牛棚

▲本季表現出色的勞爾改由牛棚出發。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

多倫多藍鳥本周六（23日）迎來交易截止日前的大手筆補強，右投比伯（Shane Bieber）將重返大聯盟投手丘，這是他16個月以來的首次登板。不過，為了給這名前賽揚獎得主騰出先發位置，總教練史奈德（John Schneider）決定將去年效力起亞虎、本季重返大聯盟表現優異的左投勞爾（Eric Lauer）移入牛棚。

OFFICIAL: Shane Bieber will make his Blue Jays debut on Friday! #lightsupletsgo pic.twitter.com/b9rwQkMpwA [廣告]請繼續往下閱讀... August 18, 2025

對30歲的勞爾來說，這是一個無奈的調整，他自6月起坐穩先發後，表現一直是藍鳥最穩定的投手之一。但他仍冷靜接受安排，並強調這只是短期過渡，「我還是把自己當成先發，因為我能投長局數，下一輪應該就能回到輪值。」

藍鳥在7月初火力全開，甚至4連勝擊敗洋基，成功坐上美聯東區龍頭。為了鞏固分區冠軍並衝擊季後賽，他們在交易截止日前果斷補進比伯。這筆交易風險不小，比伯自2024年4月接受Tommy John手術後未再於大聯盟投球，但若能恢復至傷前水準，藍鳥的投手陣容將具備極強競爭力。

比伯在3A復健賽狀態良好，即將在周六對邁阿密馬林魚的比賽迎來2025賽季首秀，勞爾則暫時回到牛棚待命，勞爾坦言，「比伯需要依照正常輪值休息，而我可以彈性調整，但這只是短期計畫，球隊已經告訴我仍會把我視為先發。」

勞爾本季已在牛棚登板6次，之後才憑表現爭取到輪值位置，由於他具備先發與中繼經驗，因此成為此次調整的最佳人選。