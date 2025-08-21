運動雲

聯盟第3爛！響尾蛇本季18次本壘出局　三壘指又出狀況遭火速開除

▲▼響尾蛇拉金。（圖／達志影像／美聯社）

▲拉金本季指揮三壘跑者狀況頻頻。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

亞利桑那響尾蛇總教練羅布洛（Torey Lovullo）今（21）日宣布，三壘指導教練拉金（Shaun Larkin）被解除職務，但仍將繼續擔任內野守備教練。

現年45歲的拉金，本季接替離隊轉投休士頓太空人的老牌三壘指導裴瑞茲契卡（Tony Perezchica），首次以場上教練身分服務響尾蛇。

在此之前，他於2024年擔任響尾蛇農場主管，但在大聯盟層級幾乎沒有三壘指導經驗。羅布洛坦言，這項任務難度極高，而拉金在嘗試過後未能符合期待，球隊因此做出決定。

拉金的調度選擇本季飽受爭議，他時常讓跑者在本壘遭到刺殺，或是在應該放手衝刺的情況下卻選擇按兵不動。本季響尾蛇已有18次跑者在本壘被刺殺，僅少於坦帕灣光芒（24次）與費城費城人（19次）。

撤換導火索出現在今日對陣克里夫蘭守護者的比賽，第5局時守護者中外野手馬提尼茲（Angel Martinez）因撲球跌倒，拉金決定揮手讓自家跑者湯瑪斯（Alek Thomas）衝本壘，結果被觸殺，響尾蛇因此錯失追加分契機。

羅布洛也提到其他案例，如上周與科羅拉多洛磯的比賽中，拉金意外攔下麥卡錫（Jake McCarthy），錯失約7成機率能得分的機會。

羅布洛強調，距離例行賽結束僅剩5周，教練團必須盡快找到接替人選。他表示，「我們有內部人選，但也會考慮外部人選，我們的決策團隊在棒球界資源豐富，會盡快完成安排。」

拉金過去曾在加州州立大學諾斯嶺分校打球，2002年大聯盟選秀第9輪被克里夫蘭印地安人挑中，之後展開小聯盟生涯。2006年退休後，他進入教練與行政崗位，最終在2024年11月被升上響尾蛇大聯盟教練團。

關鍵字： MLB亞利桑那響尾蛇羅布洛拉金

