聯盟第3爛！響尾蛇本季18次本壘出局　三壘指又出狀況遭火速開除

▲拉金本季指揮三壘跑者狀況頻頻。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

亞利桑那響尾蛇總教練羅布洛（Torey Lovullo）今（21）日宣布，三壘指導教練拉金（Shaun Larkin）被解除職務，但仍將繼續擔任內野守備教練。

現年45歲的拉金，本季接替離隊轉投休士頓太空人的老牌三壘指導裴瑞茲契卡（Tony Perezchica），首次以場上教練身分服務響尾蛇。

在此之前，他於2024年擔任響尾蛇農場主管，但在大聯盟層級幾乎沒有三壘指導經驗。羅布洛坦言，這項任務難度極高，而拉金在嘗試過後未能符合期待，球隊因此做出決定。

拉金的調度選擇本季飽受爭議，他時常讓跑者在本壘遭到刺殺，或是在應該放手衝刺的情況下卻選擇按兵不動。本季響尾蛇已有18次跑者在本壘被刺殺，僅少於坦帕灣光芒（24次）與費城費城人（19次）。

撤換導火索出現在今日對陣克里夫蘭守護者的比賽，第5局時守護者中外野手馬提尼茲（Angel Martinez）因撲球跌倒，拉金決定揮手讓自家跑者湯瑪斯（Alek Thomas）衝本壘，結果被觸殺，響尾蛇因此錯失追加分契機。

What a phenomenal relay all around from the Guardians to get Alek Thomas at the plate! pic.twitter.com/BS8JjoIQBB — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 20, 2025

羅布洛也提到其他案例，如上周與科羅拉多洛磯的比賽中，拉金意外攔下麥卡錫（Jake McCarthy），錯失約7成機率能得分的機會。

It appears even the Dbacks players are becoming frustrated at 3rd base coach Shaun Larkin



Look at Jake McCarthy's reaction when he got this stop sign pic.twitter.com/lXd3KdGHpJ — Dalton Feely (@dfeely14) August 17, 2025

羅布洛強調，距離例行賽結束僅剩5周，教練團必須盡快找到接替人選。他表示，「我們有內部人選，但也會考慮外部人選，我們的決策團隊在棒球界資源豐富，會盡快完成安排。」

拉金過去曾在加州州立大學諾斯嶺分校打球，2002年大聯盟選秀第9輪被克里夫蘭印地安人挑中，之後展開小聯盟生涯。2006年退休後，他進入教練與行政崗位，最終在2024年11月被升上響尾蛇大聯盟教練團。