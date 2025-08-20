悍將8月4勝追平去年！鋒總點名林澤彬關鍵安打　陳愷佑攻守獲讚

▲陳愷佑。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／桃園報導

富邦悍將去年8月面臨大低潮僅拿下4勝，今年8月一度也跌入谷底，不過最近漸入佳境，拿到第4勝，追平去年。鋒總說，「去年的事了，繼續加油！不管去年發生什麼事，現在都按照比賽節奏在走。」

悍將全場14支安打，不同於前一戰錯失不少得點圈機會僅得1分，此役火力串聯攻下9分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張進德、張育成兄弟連線，張育成4安猛打，張進德近期回到場上也貢獻火力，此役雙安，進帳1打點、1得分，另有1保送。鋒總說，「阿德身體狀況起伏大需要注意，他能出賽的話，增加板凳深度。」

悍將2比1領先時，6局上再度發動攻勢。由陳愷佑、蔡佳諺連續敲內野安打，並利用桃猿守備失誤攻佔二、三壘，林澤彬適時安打追加2分，鋒總特別點名，「關鍵在阿彬2分打點安打，分數多了，攻擊節奏就比較好。分數比較近的話會比較緊繃，擊球位置不太好。」

談到新秀陳愷佑4打數2安打、貢獻1打點的表現，鋒總說，「很好，繼續努力，才四場出賽，還有一段路要走，必須累積更多經驗，目前表現都很好。」張育成則說，「他的球速有140公里以上，別看他小小隻球速很快，球質重，球很衝，只是有時候會跑卡特，不好接。希望明年明星賽有速球王比賽的話，他可以參加。」