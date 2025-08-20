運動雲

>

悍將8月4勝追平去年！鋒總點名林澤彬關鍵安打　陳愷佑攻守獲讚

▲陳愷佑。（圖／富邦悍將提供）

▲陳愷佑。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／桃園報導

富邦悍將去年8月面臨大低潮僅拿下4勝，今年8月一度也跌入谷底，不過最近漸入佳境，拿到第4勝，追平去年。鋒總說，「去年的事了，繼續加油！不管去年發生什麼事，現在都按照比賽節奏在走。」

悍將全場14支安打，不同於前一戰錯失不少得點圈機會僅得1分，此役火力串聯攻下9分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張進德、張育成兄弟連線，張育成4安猛打，張進德近期回到場上也貢獻火力，此役雙安，進帳1打點、1得分，另有1保送。鋒總說，「阿德身體狀況起伏大需要注意，他能出賽的話，增加板凳深度。」

悍將2比1領先時，6局上再度發動攻勢。由陳愷佑、蔡佳諺連續敲內野安打，並利用桃猿守備失誤攻佔二、三壘，林澤彬適時安打追加2分，鋒總特別點名，「關鍵在阿彬2分打點安打，分數多了，攻擊節奏就比較好。分數比較近的話會比較緊繃，擊球位置不太好。」

談到新秀陳愷佑4打數2安打、貢獻1打點的表現，鋒總說，「很好，繼續努力，才四場出賽，還有一段路要走，必須累積更多經驗，目前表現都很好。」張育成則說，「他的球速有140公里以上，別看他小小隻球速很快，球質重，球很衝，只是有時候會跑卡特，不好接。希望明年明星賽有速球王比賽的話，他可以參加。」

關鍵字： 棒球富邦悍將陳愷佑張育成明星賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

大谷翔平怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

大谷翔平怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

鄧愷威3.1局失3分吞敗　巨人進攻無力1比5不敵教士

鄧愷威3.1局失3分吞敗　巨人進攻無力1比5不敵教士

大谷翔平轟44號「爆速彈」！單季120得分達成　道奇11比4大勝落磯

大谷翔平轟44號「爆速彈」！單季120得分達成　道奇11比4大勝落磯

U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列

U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

大谷翔平炸第44轟！刷新個人進度最速並列國聯全壘打王

大谷翔平炸第44轟！刷新個人進度最速並列國聯全壘打王

快訊／PLG職籃震撼彈！　曾祥鈞簽複數年合約重返勇士

快訊／PLG職籃震撼彈！　曾祥鈞簽複數年合約重返勇士

陳冠宇越投越快！朱承洋敲碗秘訣　張閔勛也早有發現

陳冠宇越投越快！朱承洋敲碗秘訣　張閔勛也早有發現

道奇新援差點「完全打擊」！　柯爾單場4安先感謝教練團

道奇新援差點「完全打擊」！　柯爾單場4安先感謝教練團

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

熱門新聞

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

大谷翔平怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

鄧愷威3.1局失3分吞敗　巨人進攻無力1比5不敵教士

大谷翔平轟44號「爆速彈」！單季120得分達成　道奇11比4大勝落磯

U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威為何還能先發？ 教頭告訴你

2大谷怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

3鄧愷威3.1局失3分吞敗　巨人1比5教士

4大谷轟44號爆速彈！道奇11比4大勝

5U18最終名單！7名準職棒球員入列

最新新聞

1毛加恩給祝福　期待簡浩執教火花

2張育成見證張進德生涯首盜：有技巧

3台灣男籃4號位斷層　田壘給解方

4悍將8月勝場追平去年！鋒總點林澤彬關鍵打

5張育成4安開轟猛打秀　悍將9比1大勝桃猿

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366